Temor salir a las calles y ser víctima de la delincuencia

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos en Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos del fraccionamiento Los Lirios, pues señalaron que tienen varios meses sin que funcione el servicio de alumbrado público, por lo que la calle Del Río, la principal del sector, luce una oscuridad total, lo que les ha generado incertidumbre ante la banda de delincuentes que rodea la zona y temen que esto sea motivo para hacer sus fechorías. Si usted es de los que se está viendo afectado por esta problemática y quiere una solución con el Ayuntamiento, llame al “fon” (667) 185 0101.

> A poner chulas las casas

Si usted vive en la bella ciudad de El Rosario y tiene una casa en el Centro Histórico que ya le urge una buena garra de tigre, más le vale ir haciendo contacto con el Ayuntamiento para que no la dejen fuera del programa de embellecimiento que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, anunció ayer. El mandatario dijo que las fachadas se remozarán con un programa urbanístico. Así que aquí le dejamos el teléfono para que vaya haciendo cita con el alcalde, Manuel Antonio Pineda, quien es el encargado de coordinar el proyecto: (694) 952 0410

> Urgen pastillas para los nervios

Donde van a necesitar unas pastillitas pa’ los nervios es en el Ayuntamiento de Angostura, y es que con esta crisis que ha originado la pandemia, ya se las vieron negras esta quincena para cubrir el pago de los trabajadores y a raíz de esto podría llegar la guillotina al personal. Si sabes dónde hay unas pastillas buenas para darle al personal, márcale al tesorero del Ayuntamiento, Heriberto Tapia, al (697) 734 00 40.

> Apoyo para asilo de ancianos

El Sistema DIF en Guasave estará realizando una campaña para juntar donativos para el asilo de ancianos, pues aunque ellos le echan la mano, en conjunto con el Ayuntamiento, las necesidades por la pandemia son muchas. Si te interesa unirte o hacer algún donativo de productos de limpieza y pañales, que es lo que más se requiere, puedes echarle la llamada a la chaca del DIF, Eliezer Leal, al teléfono: (687) 8721341.

> Chamba para inspectores

Atención. Al coordinador municipal de Protección Civil de Ahome, Salvador Lamphar Rodríguez, le urge gente chambeadora que sepa inspeccionar áreas públicas y disipar aglomeraciones, incluso convencer a peatones y usuarios del transporte urbano de usar cubrebocas, porque los casos de COVID-19 no ceden en este municipio, y a decir de los ciudadanos, no saben de ninguna autoridad que llame la atención por no cumplir con las medidas que pide aplicar el sector Salud, es decir, de esta dependencia ni sus luces. Si alguien quiere la chamba, favor de llamar al funcionario al teléfono de su oficina: (668) 816 3812.