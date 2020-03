Tendrán que endeudarse para salir de la crisis

Quienes ya no hallan la puerta son los transportistas del camión urbano, pues, debido a la crisis sanitaria, no están teniendo el número de usuarios que tienen comúnmente, lo que los tiene con la soga hasta el cuello, ya que no solo tienen que pagar salarios y el diésel, sino también las mensualidades de quienes compraron camiones nuevos, de los cuales, el gobernador Quirino Ordaz Coppel les financió el 10 por ciento. Ante esto, los empresarios andan buscando alguien que le preste, pues no tienen cómo atravesar esta crisis económica. Interesados, favor de acudir a la dirección de Vialidad y Transportes, al teléfono (667) 750 0800.

> Si antes batallaban, ¿ahora qué pasará?

Los “tichers” de inglés de Educación Básica de los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix quieren que el Gobierno del Estado se ponga las pilas pa que gestione a la de ya con la federación los pagos de la segunda quincena de marzo y de todas las vacaciones de Semana Santa. Y es que están con la incertidumbre de qué va a pasar con su sueldo ahora que se vino la enfermedad del coronavirus, porque, si ya antes de la pandemia se las hacían de tos con la morralla, desconocen cómo va a fluir la lana ahora. Ahí si puede, porfa, échele el fonazo al chaca de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, al (667) 758 5100, pa que se haga la machaca y puedan estar tranquilos los profes.

> Requieren unas mexicanadas

Una vez más, la dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando raza que le entienda a eso de la eléctrica y que sepa aventarse unas buenas mexicanadas pa que arregle con poco presupuesto el alumbrado público de las colonias y los fraccionamientos de la zona poniente, pues la raza no deja de quejarse de que las calles se quedan a oscuras, y eso les genera inseguridad. Si tienes las herramientas y crees poder aventarte el jale, solo tienes que comunicarte directamente con Rolando Gálvez, el mero mero de la dirección, al teléfono (687) 872 2452. La contratación es inmediata y el sueldo y las prestaciones muy buenas. Además, se te darán viáticos, como pa la gasolina y pa los alimentos.

> Chambita pa valientes

Se necesita raza que no le saque a la chamba pa que vayan al barrio Las Delicias, en la cabecera municipal de Mocorito, y le den una limpiadita a los lotes baldíos y la ladera que hay junto al río, pues hay raza inconsciente que agarra esas áreas pa tirar basura sin ponerse a pensar en la contaminación que ocasionan, pues además son zonas pegadas a las viviendas. Si te animas a entrarle a la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Fernando Nájar López, al (673) 735 0292.

> Busque su apoyo

Si usted es uno de esos cuantos trabajadores que la alerta sanitaria por el avance del COVID-19 ha dejado sin empleo en Mazatlán, más le vale que vaya llamando al Ayuntamiento, pues el alcalde Luis Guillermo Benítez acaba de anunciar un presupuesto de 10 millones de pesos pa auxiliar a los más necesitados. Así que aquí le dejamos el fon (669)982 2111, pa que le aparten sus apoyos.