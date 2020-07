Terreno convertido en basurero clandestino

Los vecinos del fraccionamiento Prados del Sol le hacen un llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues mantienen una bronca constante con un terreno baldío que se ha convertido en un basurero clandestino, en donde tiran todo tipo de desechos, provocando la propagación de animales e insectos que van a dar a las casas de los alrededores. El baldío se ubica en la calle Del Desierto, entre las calles Pampas y Ejército de Occidente. Los afectados le piden al presidente municipal que les dé una solución inmediata, ya que, al llegar las lluvias, se pone peor la situación. Si usted es parte de los afectados, llámele al “fon” (667) 185-0101.

> Sin luz pública

Los que ya no aguantan lo que están viviendo son los vecinos del Infonavit La Curva, del puerto de Topolobampo, con el montón de lámparas fundidas que tiene el alumbrado público y no hallan cómo hacerle pa que la gente de los servicios públicos municipales de Ahome les eche la mano. Alegan que no es de hoy, sino de siempre el andar a oscuras en la calle, porque, aunque sí hay focos afuera de las casas, pos no abastecen como debieran, y tienen miedo de que un día de estos les den un susto. Ahí si puede, por fa, pásele el recado al chaca de la dependencia, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816-4009, pa que mande a su gente a ayudar en este rollo a los curvenses. ¡Urge!

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

> Lurios por abrir próximamente parques

La que está más que contenta porque ya van a abrir los parques y espacios deportivos es la plebada, por el hecho de poder asistir sin que se les corra o llame la atención. Ante la nueva apertura ya se veía movimiento de quienes con recogedor en mano y trapos están trabajando para que estén limpios. Esperan que así se conserven, aunque está para dudarse, y así como la raza exige mejoras, la autoridad también debería checar que colaboren o, de lo contrario, pues será un cuento de nunca acabar. Ojalá que el director de Servicios Públicos de Guasave, Rolando Gálvez, se ponga trucha y que llame a la gente a reportarles irregularidades al teléfono: (687) 871-8702.

> Terreno para panteón

Si usted es dueño de un terreno grande y que no ha podido vender, córrale al Ayuntamiento. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anda urgido de un predio para el nuevo panteón municipal. Las opciones que tienen al parecer no le convencen del todo, y se ha retrasado tanto la solución del problema, que ahora a los difuntos los están mandando a sepultar hasta la sindicatura de Villa Unión. Aquí le dejo el teléfono por si le interesa: (699) 915-8000.

> Fallas del alumbrado público

Se buscan voluntarios que se pongan las pilas para ayudar a restaurar el problema del alumbrado público en la comunidad Palo de Asta, de la sindicatura de Cerro Agudo, en el municipio de Mocorito, pues ya son varias las quejas de los habitantes por las fallas con el servicio de la luz. Dicen que se va por varias horas, y tienen que soportar estar sin luz y sufriendo por el calorón, además de los mosquitos. Si usted está interesado en el jale, échele una llamadita al encargado del alumbrado público, José Aarón Aguirre López, al teléfono (673) 735-0292, pa ver si le da por ir a revisarlas.