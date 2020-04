Todos en casa, pero sin tener qué comer

A pesar de que existe una situación de emergencia en el municipio Culiacán por la pandemia del COVID-19, son muchos los ciudadanos y familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad sin nada que comer, por lo que habría que ver que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro busque cómo ayudar a todas estas familias que se quedaron sin nada al dejar de trabajar por la cuarentena. Si usted está en la misma situación o conoce a alguien en ella, llame al fon (667) 758 0101, pa ver si entre todos convencen al presidente de que haga algo.

> No respetan distancia

Hay raza en Los Mochis que necesita que les chequen las orejas, porque pasa algo bien raro, oiga. Por más que se oyen por todos lados las reglas de la sana distancia, como que les entra por un oído y les sale por otro, porque igual se amontonan en tiendas, bancos o tortillerías, y eso es lo que se quiere evitar pa no dejar que llegue el coronavirus al cuerpo. Ahí si puede, porfa, pásele el reporte al chaca de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Omar González, al (668) 812 1719, pa ver cuándo él y su gente le entran al quite y checan a la raza en la misma fila, y de paso, les recuerden de viva voz eso de la sana distancia. ¡Urge!

> Insoportable peste

El Ayuntamiento de Guasave está buscando raza que se pueda aventar el jale de recolectar basura en las comunidades, pues ya hay amas de casa pegando el grito en el cielo por los retrasos tan prolongados que presenta el camión recolector, lo que ha provocado que los desechos se acumulen, y ya no aguantan la peste que genera la pudrición de la basura. Si te interesa la chamba, puedes comunicarte con Rolando Gálvez, director de Servicios Públicos, al teléfono (687) 872 2452, quien te explicará lo que debes hacer y los requisitos que tendrás que cumplir.

> Apenas por arte de magia

Urge una varita mágica pa usarla en la comunidad de El Mazate de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, y así encontrar el origen del problema que tiene a la raza sin agua potable, pues, según comenta el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Prado, no han podido encontrar la falla, por lo que tendrían que recurrir a un proyecto similar al realizado en la población de La Ciénega de Casal, en el municipio de Salvador Alvarado. Si sabes dónde conseguir una varita mágica, márcale al gerente de la JMAPAM, al (673) 735 0831.

> Chamba pa un abogado

Si es usted es abogado y anda sin trabajo, mándele una solicitud de trabajo al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pues morenista anda de pleito otra vez con la empresa concesionaria del estadio Teodoro Mariscal, el cual ya clausuró, y a como tiene la comuna los antecedentes jurídicos, puede que pierda el juicio. Ya perdió litigios contra la empresa NAFTA, a la que debe pagar una enorme cantidad de dinero. Lo mismo a expolicías que han demandado por despido injustificado. Así que si le interesa, aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, pa que le llame.