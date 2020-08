Un arroyo de agua contaminada

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa, son los habitantes de la colonia Las Cucas, ya que por la calle Juan Pablo Sainz parece arroyo y no precisamente tiene que ser época de lluvias para que esta vía tenga una imagen de terror y riesgo, pues son charcos de agua con lodo, por lo que es muy difícil transitar de manera segura en la zona. Si usted es de las personas que resulta afectada por la situación y quiere denunciar el problema, llame al “fon” (667) 785 01 01.

> Urgen palas

Se solicitan unas palas macizas para recoger la tierra que entra al pavimento en vialidades como el bulevar Morelos o el Centauro, en la ciudad de Guamúchil, cada vez que llueve, pues la raza dice que a pesar de los esfuerzos por mantener limpio, la bronca aparece cada vez que llueve. Si sabes dónde conseguir unas buenas palas, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

> Olores insoportables en mercado

Donde es una peste y parece que cada vez está peor es en el mercado municipal de Guasave, donde de plano hay raza que no quiere agarrar el rollo y se la pasan ensuciando más y más. Y con el cuento que no hay quién los multe y les ponga un orden, a ver si Paúl Saladar, encargado de Coepris Guasave, asigna a alguien para que se pongan las pilas y se garantice la salubridad en el lugar, porque de marcar a las oficinas al teléfono (687) 721 0372, número que proporciona la coordinación estatal, está en chino que contesten. ¡Mucha suerte!

> ¡Santa cachucha!

La raza que vive por el lado del ejido México, en Los Mochis, está rogándole a Santa Cachucha pa’ que la lluvia que va a caer en este lugar esta temporada se la lleve unos metros más pa’ delante o pa’ tras, depende como ella considere, porque alegan que no van a saber qué hacer con el cochinero de calles que tienen sin pavimentar, y por más que pasan el reporte a los de Obras Públicas de Ahome, nomás no les hacen caso. El lío es que con tanta agua que cae luego no saben cómo salir de sus cantones pa’ ir a la chamba. Oiga, por fa, échele el fonazo al bueno de las obras públicas municipales, Rael Rivera Castro, al (668) 8165006, pa’ que diga qué rollo: si es necesario seguir pidiéndole a Santa Cachucha o de una vez hace el milagro de echarles aunque sea balasto a las calles.

> Chamba para albañiles

El Ayuntamiento de Rosario anda en busca de buenos albañiles para construir un puente en la comunidad de Potrero de los Laureles, pues desde hace un buen que con la llegada de las aguas se quedan incomunicados. Ahora el presidente municipal se tentó el corazón y busca hacerle caso a los reclamos de los habitantes de la comunidad. Interesados, favor de llamar al (694) 952 0410 con Manuel Antonio Pineda Domínguez, el mero mero del municipio.