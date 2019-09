Un arroyo pone a familias en aprietos

Quienes piden señales de auxilio a las autoridades son las familias de las calles Gabriel Leyva y Cruz Gálvez de la colonia Adolfo López Mateos en Culiacám ya que presentan posibilidades de riesgo ante colapso de sus viviendas que el arroyo que cruza por el sector y los afectados le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel para que acudan al lugar a verificar la situación y les puedan brindar un apoyo y solución a la grave bronca. Si usted es de los afectados o está en la misma situación p llame al “fon” (667) 1697656.

>Chamba pa’ mensajeros

Se solicitan mensajeros eficientes para que lleven el recado de los poblados y las zonas que están cundidas de moscos en el municipio de Angostura, pues se ha iniciado con unas jornadas de fumigación y descacharrización y ahí es donde pueden aprovechar para que de perdida se aminore la bronca que traen porque hay lugares donde la raza dice que todo el tiempo les dan lata los moscos y temen contagiarse de dengue, zika o chikungunya. Si te late la chamba, márcale al director de Salud en Angostura, Ismael Angulo, al (697) 734 00 40.

>Amuleto para malas vibras

Un amuleto contra las malas vibras es lo que va necesitar el Director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado. Y es que todos le echan mala onda, al grado que los dos anteriores directores (Oscar Blancarte y Marsol Quiñonez) se han ido acusándolo de irregularidades en la firma de contratos. Si algo es claro es que Tostado se mantiene en el cargo por mera protección del alcalde, Luis Guillermo Benitez Torres. Así que si quiere darle un amuleto, aquí le dejamos su teléfono: (669) 982 4447.

>’Elefante blanco’

Por allá por el ejido Tetaroba, en el municipio de El Fuerte, hay quienes le andan buscando jale en algún circo al tanque de agua que desde hace dos años les medio construyeron pa’ su abastecimiento, y es que ese es el tiempo que tiene sin que funcione, quedó todo malhecho y al final ni lo conectaron a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), o sea que está como un elefante blanco, pues, y no se vale que no tengan ningún provecho con esta obra “maleta”. Ahí si sabe de algún circo que se interese en el animal, digo, en el tanque, por fa, pa’ qué erramos, échele el fonazo a la mera chaca de El Fuerte, Nubia Ramos, al (669) 8930320 pa’ que sea ella quien vea todo el rollo. Al fin y al cabos que también era la alcaldesa de la administración anterior y seguro que está enterada de todo el movimiento, ¿o no?

>Amor al arte

Urge raza que sepa sobre diversas técnicas de pintura y le tenga mucho amor al arte; también es necesario que sepa sobre la historia del municipio. El objetivo es que se avienten el ‘jale’ de decorar los camiones urbanos con aspectos típicos de Guasave, así mostrarían a la multitud sus obras, la ciudadanía se empaparía de la historia del municipio y de paso, las unidades lucirían menos viejas y deterioradas. Si te interesa, repórtate directamente al (687) 872 76 06, con quien responda, ahí se te brindará toda la información sobre la chamba.