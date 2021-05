Urge ‘manita de gato’ a calles de Lomas del Sol

Quienes denuncian una serie de broncas ante la presencia de baches son los vecinos del fraccionamiento Lomas del Sol y sectores aledaños en Culiacán, pues mencionaron que cada época de lluvias las rúas se convierten en un terrible desastre al presenciar constantes hoyos y es casi imposible transitar seguros por la zona. Ante la situación le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, para que les den una solución ante la problemática que viven actualmente. Si usted es de la raza afectada llame al “fon” (667) 785 0101.

>Broncas por basureros

Los vecinos del fraccionamiento San Fernando de la ciudad de Los Mochis le hacen un llamado a las autoridades municipales pa’ que les echen la mano con los solares baldíos que se han convertido en basureros clandestinos. Por las calles Fernando Montes de Oca y Leandro Valle están estos lotes donde los tirabasura vienen y dejan sus desechos. Los afectados exigen una pronta y efectiva solución, pues la contaminación se expande por todas las calles. Si usted vive por ahí y quiere denunciar, llámele al director de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, al teléfono 668 816 4009, y coméntele la bronca que afecta a todos. ¡Arre!

>¿Te gustan la emociones fuertes?

Si te gustan las emociones extremas y quieres sentir la adrenalina como si estuvieras en una carrera de montaña, lánzate a la avenida Ferrocarril, en Guamúchil, en el tramo que corresponde a la colonia Cuauhtémoc, pues donde hay terracería la raza dice que la avenida se encuentra en malas condiciones, por lo que el terreno se asemejará mucho a recorrer un camino para ciclismo extremo. Si te interesa esta experiencia, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono 673 732 06 38.

>Nuevo chaca de Servicios Públicos

Luego de algunas semanas que la Dirección de Servicios Públicos en Guasave estuvo sin titular tras el lamentable deceso de Rolando Gálvez Favela, tal parece que la gente ya tiene a quién dirigirse para poner sus quejas por la basura que suele haber en todos lados en la ciudad, ya que los camiones recolectores no se dan abasto. Es ya algo cotidiano el que la gente marque a los diversos medios de comunicación, ya sea desde la ciudad o el medio rural, para pedir que se les apoye con la recolección de desechos, y en ocasiones también por las fallas que presenta el alumbrado público. Pues ahora ya pueden llamar al teléfono 687 872 5394, donde el nuevo director de Servicios Públicos, Antonio Hernández, habrá de darle solución a todo eso con las ganas enormes que trae de hacer bien las cosas. Ya veremos.

Que apliquen el reglamento

En Mazatlán, los agentes de Tránsito andan cachando moscas, pues no logran ver a la gran cantidad de motociclistas que anda para arriba y para abajo como alma que lleva el diablo y sin las medidas de seguridad que por ley deben de cumplir. El jueves pasado se mató un chavalo al estrellarse contra un carro en la avenida Pino Suárez, dicen que iba muy rápido y no llevaba el casco protector. La tarde del sábado, otro menor de edad derrapó en la moto que viajaba y quedó inconsciente. También no llevaba el casco y sufrió trauma en cráneo que lo tiene entre la vida y la muerte. Seguramente el secretario de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, está muy preocupado por esta situación y está buscando la manera de que sus subordinados se pongan las pilas y comiencen a aplicar el reglamento de tránsito, antes de que su indiferencia cobre más vidas o deje a más jóvenes discapacitados. Si alguien tiene alguna propuesta márquele de volada al jefe policial al número 6699841087 o dele una vuelta al Centro de Seguridad Ciudadana.