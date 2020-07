Urge que pase el recolector de basura

Ni las luces del carro de recolección de basura, en el fraccionamiento Riveras de Tamazula en Culiacán. Los afectados señalan tener meses batallando con el servicio y se acumula la basura en las calles y banquetas, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, pues ya es mucho el tiempo y las denuncias que han realizado sin tener nada a favor. Los quejosos manifestaron estar cansados de vivir en la misma situación. Si usted vive en una situación similar y quiere una solución, llame al “fon” (667) 185 01 01.

Campaña para bacheo

El Ayuntamiento de Guasave, a través de la Dirección de Obras Públicas, estará realizando una colecta durante esta semana en los puntos donde hay movimiento, para juntar lana e iniciar otro programa de bacheo y rehabilitación de calles, sobre todo en las colonias y comunidades en donde las quejas por el pésimo estado de las vialidades no cesan. Si te interesa realizar un donativo, o bien apoyar, puedes comunicarte con Mauricio López Parra, chaca de la Dirección, al teléfono 87 1 87 02.

> ¡Atención, adivinas!

Se busca una adivina para que le diga a los vecinos de la colonia Militar, en la ciudad de Guamúchil, los días y horas que van a contar con agua, para que se preparen con anticipación y puedan abastecerse del vital líquido, ya que aseguran que es muy poco el tiempo que tienen agua en sus tomas. Si sabes de alguien que pueda entrarle al quite, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 02 29.

> Por un puerto limpio

La Dirección de Protección Civil de Mazatlán que dirige Eloy Ruiz Gastélum va tener que repartir cestos de basura a los habitantes del Centro luego de que en esa zona continúan las anegaciones, no obstante las obras millonarias que se han realizado para evitarlas. La Dirección de Obras Públicas informó recientemente que no se hará ningún cambio al proyecto para la ampliación del dren pluvial del Centro Histórico, pues es la generación de basura la que está provocando las anegaciones. Así que para no dejar las bolsas de desecho en las calles, los vecinos van a requerir de contenedores. Si sabe usted de un buen proveedor, por favor dígale al titular de Protección Civil. Aquí le dejamos su teléfono: (669) 9157000.

> ¡Hay chamba!

El director de Salud Municipal de Ahome, Francisco Manuel Espinoza Valverde, anda en busca de un buen equipo de gente que trabaje como la Liga de la Justicia y proteja a la ciudadanía, pues a pesar de los llamados de atención, ha sido imposible convencerlos de quedarse en casa para protegerse a sí mismos. Si alguien sabe de raza que tenga ese poder, favor de comunicarse con el funcionario al teléfono (668) 818 3675.