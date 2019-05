Urge un buen asesor pa’l alcalde culichi

Quien se pone en el ojo del huracán es el alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que al anunciar la construcción de más hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad fue criticado por el presidente de Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela, ya que dijo que el presidentes se sigue metiendo en cosas que no le competen y sigue estando mal asesorado ya que este tipo de obras son hechas por Gobierno federal y aseguró que sigue actuando con total desconocimiento de sus responsabilidades y competencias de su cargo. Si usted puede asesorar más al alcalde culichi y ayudarlo a enfocar sus responsabilidades, por favor llámele al “fon” (667) 169 7656.

> Refuerzo en gobierno

El gobierno municipal de Mazatlán bien haría en reforzar su equipo de inspectores de Obras Públicas. Y es la primera etapa de obras en el Centro Histórico generó una oleada de críticas a la evidente falta de calidad de los trabajos. Ahora está por arrancar la segunda etapa, así que si usted es bueno en eso de la verificación de los trabajos que hacen otros, córrale al Ayuntamiento o échele una llamada al munícipe para proponerse: (694) 968 0002.

> Le rezan a San Judas Tadeo

Por allá por la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), le andan rezando al santo de los desesperados y de las causas perdidas, San Judas Tadeo, pa’ que el Gobierno del Estado les autorice aumentar la tarifa del pasaje porque alegan que nomás así no se puede, no se la andan acabando con lo que cuesta el diésel, las refacciones y ahora hasta con camiones nuevos, pues no la andan armando con tanto gasto y nadita de ganancias. Ahí si tiene y si puede, por fa échele el fonazo al chaca de la alianza, Raúl Delgado Bustamante, al (668) 8120930 pa’ que se ponga de acuerdo con él pa’ ponerse al mismo tiempo a rezar y que se les haga el milagro más pronto, ¿arre?

> Relojes al por mayor

Se requiere de varios relojes, que sean combinables con todo, muy duraderos y unisex, para que los empleados más cercanos de la alcaldesa de Guasave tengan conocimiento de la hora de manera permanente y así le hagan saber a la presidenta municipal que llega tarde a los eventos, pues al parecer nadie porta la hora y una vez más un evento inició al menos con una hora de retraso debido a que las autoridades no llegaban. Si tienes el producto buscado, echa la llamada directamente a presidencia, al (687) 871 87 00 con quien responda para realizar tu oferta.

> Oportunidad para cultivar

Urge raza que se faje los pantalones y le entre a la organización de los cultivos en los ciclos agrícolas de Angostura, pues los productores no quieren hacer caso y no siembran los cultivos que se establecen para aprovechar mejor el agua, por lo que siembran mayor porcentaje de alta demanda y luego andan sufriendo las de Caín porque les falta el vital líquido pa’ los riegos. Si te interesa la chamba, márcale al presidente del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano, al (697) 734 02 22.