Urgen más rondines policiacos en la Rotarismos

Quienes manifestaron vivir momentos de terror son los vecinos de la colonia Rotarismo, en Culiacán, esto por la falta de vigilancia en las calles del sector, así como las fallas en el servicio de alumbrado público. De acuerdo con los afectados, está situación se ha dado desde hace varios meses y a pesar de las denuncias antes las autoridades no se ha dado una solución. Los afectados le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública municipal, Mauricio García Rodríguez, para que les manden más rondines policiacos en la zona. Si usted es de los afectados, ponga la queja al fon 667 760 1427.

> La raza no pide mucho

La raza de la colonia Pedro Infante, en Salvador Alvarado, anda bien desesperada con lo malo que están las calles en donde no alcanzó el pavimento, porque están que dan miedo de lo mal que están, tanto que la pobre gente ya prefiere caminar que salir en carro porque con tanto sube y baja se les afloja todo, más en la parte donde está el puente que colinda con la calle Satélite, se hace una mega laguna que parece se hunde hasta el Titanic. Ya la raza de esa colonia hasta dice que ya perdieron la memoria de cuando estaban las calles arregladas, dicen que no piden mucho, aunque sea una raspadita y relleno al espacio donde finaliza el puente. Qué bueno sería que una alma noble se apiade de esta gente y le llamé al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, al fon 673 732 0781 y le dé el pitazo de lo que está pasando la pobre raza de la Pedro Infante a ver si antes de que se vaya, se dé un tiempito libre y arregla la calle.

> Drenajes colapsados y basura adornando

Los habitantes del puerto de Topolobampo ya no están seguros de ser un puerto privilegiado y de altura, porque en realidad están en el total olvido por las autoridades municipales. Aseguran que los turistas se sorprenden mucho, pero de ver tanto brote de aguas negras corriendo por las calles enfrente del hotel y los montones de cerros de basura en las esquinas merodeados de perros. No quieren un puerto sucio, por lo que piden a toda la población ahomense les eche la mano con una llamada al director de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera, al fon 668 816 5006 pa que le comenten de esta triste situación que se vive en el puerto. ¡Ya da vergüenza!

> Raza preocupada

Los que están pero bien preocupados son los comerciantes que tienen sus negocios por el bulevar Benito Juárez, donde se hizo un socavón y todo indica que por los trabajos e inversión no se logrará terminar en esta administración, por lo que le encargan al inge. Mauricio López Parra que o se pongan las pilas o deje todo en orden pa que la próxima administración le dé continuidad y lo termine hasta cerrar el socavón, porque de reportar al 687-87-1-87-02 de poco les ha servido.

> Felicitaciones

El que se puso las pilas y se adelantó a los hechos pa prevenir una desgracia fue el director de Planeación en Mazatlán, quien desde que supo las probabilidades de que Pamela afectaría al puerto, pasó la voz y puso manos a la obra pa que quitaran las lonas y toda aquella estructura desmontable que se pudiera caer o romper con los fuertes vientos. Si usted desea enviarle una felicitación o echarle una llamada pa darle ánimos y que siga tan oportuno como demostró serlo, puede marcar al 669 915-80-07, con Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación en Mazatlán.