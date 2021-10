Vecinos de la Rafael Buelna viven con temor

Quienes manifestaron estar hartos de la inseguridad que se registra en las calles ante la falta de alumbrado público, son los vecinos de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán, pues mencionaron que desde hace meses están viviendo un caos con la falta de iluminación y constantes grupos vandálicos que acechan en el sector. Por esta situación le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública, Mauricio García Rodríguez, para que brinde mayor seguridad con rondines de patrullas en la zona. Si usted está viviendo una situación similar o es de las personas afectadas, ponga la queja al fon 667-785-0101.

> En el hielo

El alumbrado público de la calle Olmeca, en la colonia Las Garzas, de Guamúchil, está más pa’llá que pa’cá, ya se lo llevó Pifas, como dice la raza, porque desde hace algún tiempo que una gran cantidad de lámparas dejaron de funcionar y no les queda de otra que andar a tientas. Lo malo es que los que la llevan son los chavitos que salen al parque a jugar, que cuando van de regreso a casa van temblando de miedo por la oscuridad, y lo peor es que se pueden dar un buen golpe si se llegan a caer al no ver dónde pisan. La raza de esta colonia le manda decir al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, que de perdida le deje una notita al próximo a entrar en el cargo, ya que a él no le alcanzó el tiempo para cambiar las lámparas. Si usted quiere cooperar con la causa, llámele al mero mero al fon 673-732-0781, hoy es su último día de chamba para que le suelte la petición, a ver si así lo agarra de buenas.

> ¡Atención, raza!

¿Conoce usted a un profesional con conocimientos sobre la actividad turística y los atractivos del estado? Si es así, por favor, dígale que se dirija a la Secretaría de Turismo, donde a partir de hoy empezará a mandar la expanista Rosario Torres Noriega. La funcionaria de carrera litigante no tiene ninguna experiencia en cargos de ese rubro y seguramente va a necesitar mucha asesoría. Aquí le dejamos el teléfono para que se comunique al fon: 669-915-6600.

> Buscan un mariachi

Los que andan buscando un mariachi pa que se eche Las golondrinas pero a la de ya, son varios ahomenses, oiga, y es que quieren despedir con todo a la Administración municipal del ahora diputado federal plurinominal Billy Chapman, pero no porque haya hecho un jale al cien en favor de la raza, no, sino porque dicen que por fortuna ya terminó el trienio que, entre otros muchos pendientes, dejó a la ciudad y las comunidades oliendo a caño, y ahora sí, esperanzados en que todo vuelva a la normalidad y comience a mejorar pa bien. Ahí si puede, échele el fonazo al todavía alcalde sustituto, Juan Fierro, al 668-816-4009, pa que diga si aún lo puede contratar a unas cuantas horas de que entregue el mandato o le pasa también la estafeta de este rollo a Gerardo Vargas Landeros, el presidente de Ahome a partir de este día.

> Lío heredado

En los últimos días, los trabajadores sindicalizados de la Jumapag en Guasave han andado muy intensos por los pagos atrasados que se tienen con ellos, además del incumplimiento de algunos puntos que contiene el contrato colectivo, por lo que hasta amenazaron con suspender el servicio de agua a la ciudadanía como medida de presión, pero al final rectificaron. Es obvio que como este día llega a su fin la presente Administración, las cosas no se van a solucionar con ellos, así que sería bueno marcar al teléfono 687-871-1857, para saber si el gerente de la Jumapag, Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, tiene algo que decir al respecto o si, de plano, todo tendrá que ser arreglado por quien asuma la jefatura en la paramunicipal a partir de mañana.