Viven asustados por los grupos vandálicos

Quienes manifestaron vivir inseguros y en constante miedo al salir a las calles, son los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, esto por transitar constantemente grupos vandálicos por el sector; por ello, los vecinos de la colonia le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública municipal, Mauricio García Rodríguez, para que les brinde mayor seguridad, sobre todo en estas fechas de fin de año, que son más concurridos los actos de violencia por la zona. Si usted es parte de los vecinos que viven en esta situación de inseguridad y quiere denunciar la situación, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Ya merito llega la oportunidad

Atención, raza de Angostura, si por la comunidad donde vives no hallas qué hacer con los baches en la carretera, ya merito llega la oportunidad para que la bronca pueda acabarse pues, según se ha dicho, en este mes de enero comenzará la chamba de bacheo en carreteras del municipio, lo que hace prever que pronto van a andar circulando en sus naves tranquilamente. Es por eso que, si tienen bien ubicados los baches, le hagan saber a las autoridades competentes, para que los atiendan, pues ya van a estar encarrerados con eso. Si quieres que atiendan tu zona, márcale al mero mero de Obras y Servicios Públicos, Jesús Miguel Angulo, al 697-734-0040.

> Una luz en el camino

La raza de la Tabachines 2 vive en zozobra cada vez que cae la noche debido a que las luminarias no funcionan y caminan a ciegas, situación que los tiene atemorizados, ya que temen ser asaltados o tropezar y golpearse; comentan los habitantes de esa colonia que hace tiempo instalaron las luminarias led, pero ya no sirven, dejaron de funcionar y que otras lámparas más fueron vandalizadas. Ante esa situación, le piden al director de Servicios Públicos Municipales, Feliciano García Mendoza, que como propósito de Año Nuevo reponga las luminarias. Para pedírselo, hay que echarle un fonazo al 668-816-4009 pa’ ver si se anima a reponer las luminarias de la Taba.

> No hay lana pa seguirle

Los que no tienen lana pa’celerar los trabajos por el bulevar Romualdo Ruiz Payán, en Guasave, son los de Jumapag, y vaya que les a dado problemas y han ocurrido accidentes, pues se ocupan 2 millones de pesos, aproximadamente, pa solucionarlos y nomás no hay de dónde. Ahí si sabe de algún préstamo, échenle el pitazo al gerente de la Junta, Gilberto Leyva, al teléfono 687-871-1857, porque lana no le dejaron y sí un chorro de deudas.

> ¿Y el puente pa cuándo?

El que no tener pa cuando es en el puente del Quelite, el cual fue derribado durante el paso del huracán Nora. A más de tres meses de su caída, lo único que hay de avance son los señalamientos de que no hay paso; pero de que tengan muchas ganas de reconstruirlo, no hay ni señas. Por lo que ahora la raza del poblado y automovilistas que transitaban por el lugar andan queriendo conseguir una poción muy famosa llamada Échale Ganas, pa llevársela a las autoridades porteñas. Si usted sabe donde conseguirla, puede llamarle al presi municipal, Luis Guillermo Benítez, al 669-915-8000.