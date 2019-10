Viven con miedo y ya no aguantan la inseguridad

Quienes exigen vigilancia por su seguridad son los vecinos de la colonia Colinas del Bosque, en Culiacán, razón por la que constantemente están asaltando, lo que ya tiene aterrorizados a la mayoría de los pobladores, por lo que estos hacen un llamado al secre de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, pa que les brinde el apoyo necesario y que ponga unas dos patrullas a dar rondines constantes, pa que así los grupos de vandalismo se retiren de ahí y vuelva la paz y tranquilidad que antes se había. Si usted es una de las personas afectadas y quiere denunciarlo, llame al fon (667) 760 1427.

> Se les cayó la mollera

Por allá por las comunidades de La Bolsa de Tosalibampo 1 y 2 andan todos desesperados buscando raza que suba la mollera, porque alegan que tanto morritos como ancianos la tienen toda caída, esto por el montón de hoyos que hay en la carretera estatal que va a estos lugares y a la que, hasta el momento, ninguna autoridad voltea a ver. Ahí si sabe de alguna doña con este don, pos échele el fonazo al chaca de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, al (667) 714 3312, pa que paguen ellos las desmolleradas en lo que mandan tapar los hoyos, ¿arre?

> Cáchelos en la movida

El que trae las pilas a todo lo que da es el dire de Ecología en el municipio de Guasave, Felipe Ángeles Obeso, pues en múltiples ocasiones ha dado a conocer que la raza que encale los árboles será acreedora a una multa. E incluso, si los de Servicios Públicos no se las aplican, también se les sancionará, por lo que acatan las reglas o no saldrán bien librados. Aunque así dicen, y a la mera hora no pasa nada. Así que, si ve las brigadas de Servicios Públicos sin multar a quienes infrinjan las reglas o si ve gente con brochita en mano encalando árboles, échele el pitazo al dire del departamento, al (687) 872 1536.

> Se solicitan leñadores

La raza del Congreso del Estado necesita gente que le venda tercios de leña de la buena pa empezar a ponerle lumbre a la congeladora de iniciativas, a ver si así empiezan a salir pa empezar a generar leyes que vengan a mejorar las condiciones de la gente. Los que ya tengan armada la camioneta con leña, échele un fonazo al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Sergio Jacobo, y es que dice que ya están trabajando en gestiones para empezar a sacar la congeladora legislativa. Para mayores informes, puede comunicarse al fon (667) 758 1500.

> Aproveche pa viajar

El Gobierno del Estado ya echó a andar el proyecto Vacacionando Puro Sinaloa en los municipios del sur de Sinaloa, y ya se tienen programados recorridos a bajo costo en Escuinapa, Rosario y Elota. Faltan Concordia y Mazatlán. Así que, si usted tiene por ahí un proyecto de servicios en pueblos y rancherías, es el momento de promoverlo. Llámele al secretario de Turismo en el estado, Óscar Pérez Barros, pa que le ayude al (669) 915 6600.