Viven entre la oscuridad en Valle del Agua

Quienes le hacen el llamado a las autoridades de Culiacán, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos Municipales, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos del fraccionamiento Valle del Agua, pues manifiestan vivir con el temor de que algo les pueda pasar ante la falta de lámparas luminarias en las calles del sector. Comentan que ya se han presentado otras broncas ante la falta de alumbrado público, pues los asaltos son muy constantes en la zona ya que la oscuridad favorece a los pillos para hacer de las suyas. Si es de la raza afectada y quiere una solución ante el conflicto llame al “fon” (667) 785 0101.

>Calle inconclusa de pavimento

Los que ya no saben qué hacer pa’ que les hagan caso de que les pavimenten la mitad de la calle que les hace falta son los que viven por la Jesús González Ortega, en el fraccionamiento Sierra Bonita, y es que dicen que tienen un montón de tiempo, más de 10 años, pidiendo este jale a la comuna, y la mera verdad que a veces sí les dicen que le van a echar concreto y toda la cosa, pero a la mera hora nada de esto se hace realidad. Oiga, ¿puede echarle un fonazo al chaca de las Obras Públicas de Ahome, Rael Rivera, al 6688164009? Esto pa’ que diga de una vez si esta administración sí les cumplirá a los sierrabonitenses o qué rollo, si pasarán sin pena ni gloria por la comarca. ¡arre!

>La raza no agarra el rollo

Se busca un lote donde la raza pueda tirar escombros libremente en Guamúchil y que no tenga broncas por ello ni haya vecinos inconformes, pues pese a la gran cantidad de prohibiciones que hay para deshacerse de este tipo de desechos principalmente en las colonias de la periferia de la ciudad, la gente no hace caso y sigue con sus tiraderos clandestinos, lo que molesta principalmente a quienes viven cerca, pues en algunos casos ni siquiera se van al monte, sino que los tiran junto a las zonas habitadas. Si sabes de algún lugar, márcale a la coordinadora de Ecología, Karina Camacho, al teléfono 673 732 06 38, para que vaya checando el dato y planeando estrategias para que se vaya disminuyendo la incidencia.

>Urgen máquinas aplanadoras

Si tienes una máquina aplanadora o de las que sirven para raspar y emparejar las calles y además eres una persona altruista que le gusta trabajar por mejorar las condiciones de su pueblo, los vecinos de la colonia Revolución están pidiendo tu colaboración para que se le dé una buena chaineadita a las rúas, pues con las lluvias quedaron hechas un chiquero. Si te interesa, puedes comunicarte con Mauricio López Parra, chaca de Obras Públicas, al teléfono 687 872 24 52, quien te brindará al menos pa’ la gasolina.

>¿Estás sin chamba?

El H. Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que quiera entrarle duro la chamba, en especial al corte de maleza y dar una chaineada a los kioskos en la plazuela de la colonia López Mateos, donde según vecinos, el parque se encuentra en pésimas condiciones, lo que ha generado temor entre los vecinos del sitio, por lo que las autoridades porteñas aseguran harán lo hasta lo imposible para que la raza se sienta segura. Quien quiera entrarle al jale favor de comunicarse al 669 915 8000, con Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos.