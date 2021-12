Viven inseguros en la Rubén Jaramillo

audima

Quienes le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Mauricio García Rodríguez, para que se les brinde mayor seguridad, son los vecinos de la colonia Rubén Jaramillo, pues durante el mes de diciembre aumentan los asaltos y robos, razón por la que piden que se les dé mayor seguridad con constantes rondines de patrullaje por las calles de la colonia popular. Si usted es parte de los vecinos que se ven afectados y quiere denunciar la problemática ante las autoridades, llame al “fon” 667-785-0101.

> Chamba para brujos o chamanes

En el Ayuntamiento de Escuinapa buscan con urgencia a un brujo, chamán o a cualquier persona que entienda de brujería y sepa hacer limpias, pues ya no sienten lo duro, sino lo tupido, sobre todo la alcaldesa, que cuando no le llueve, le llovizna, con tanta bronca que se cargan en la comuna. Muestra de ello es que ahora se acabaron la lana y ni alcanzarán a pagarle a los polis, luego la descompostura de los camiones de la basura a cada rato y hasta la falta de agua. Si eres una persona de buen corazón y estimas y quieres ayudar a liberarse de la mala racha a la mera mera de Escuinapa y conoces a algún experto en limpias, échale la llamada a la presi municipal, Blanca Estela García Sánchez, al 695-953-0019.

> ¡Atención, raza!

¿Estarás de vacaciones y quieres hacer algo de provecho estos días? La Dirección de Ecología en Guasave te tiene la solución, pues está buscando raza que se sume a las brigadas de limpieza que estarán activas para evitar que se hagan más basureros por el incremento en la generación de basura que se tiene por las fiestas navideñas. Si te interesa unirte para matar el tiempo y además hacerle un bien al municipio, puedes comunicarte con Zulma Gámez, chaca de la dirección, al teléfono 687-872-1536.

> Por las criaturas

La raza de El Gato de Lara dice que aguanta vara, y no se quejan por cualquier cosa, pero comentan que lo que no pueden permitir es que las criaturas anden sufriendo, y justo en ese momento dicen que hay un problema que les preocupa mucho, porque la calle donde se ubica la secundaria Profesor Melquiades Camacho no hay luminaria y los estudiantes que ya salen tarde caminan por esas calles con temor a caerse. Las madres de familia aseguran que esto es muy riesgoso, porque las pobres criaturas salen de clases temerosas por la oscuridad. Le mandan decir al director de Obras Públicas de Angostura, Jesús Miguel Angulo López, que se dé una vuelta por la secundaria un día por la tarde, pa que se dé cuenta de cómo está la cosa, y con ese panorama tan temeroso se motivará a poner unas cuantas lámparas. Si usted quiere invitarlo a dar la vuelta por ahí, échele una llamada al fon 697-734-0040.

> Dosis de polvo gratis

La raza de la colonia Álamos 2, en Ahome, ha tragado por muchos años el polvo de la calle, y una de ellas es la Abril. Cada temporada de lluvia se enfrentan al lodazal, y cuando esa temporada termina, tienen que lidiar con el polvo, lo que provoca que los morritos y los adultos mayores sean quienes más se vean afectados de las vías respiratorias. La raza de la colonia anda en busca del mero mero de Obras Públicas, Jaime Romero Barrera. Así que si usted lo conoce, échenle un fonazo al 668-812-2580 para que se reúna con el líder de la colonia y vean cómo le pueden hacer para pavimentar o, de plano, que echen balastre para que no se levante tanto polvo.