¡Y dale de nuevo con el problema de basura!

Quienes manifestaron de nueva cuenta problemas con el servicio de recolección de basura son los vecinos del fraccionamiento Los Lirios, pues ahora ya tienen una semana que el carro recolector no pasa y los montones de basura y la peste no dejan vivir con tranquilidad. Los afectados mencionaron que ya ha sido constante el problema, pues al parecer una semana acuden y otra no, por lo que es mucha la peste y acumulación de basura. Ante ello, le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos Municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que dé la instrucción de brindar el servicio adecuadamente. Si usted es de los que resulta afectados o vive algo similar y quiere denunciar llame al “fon” (667) 785 0101.

> Cáigale con nuevas propuestas

Hace apenas unas cuantas horas, la exdiputada local, Graciela Domínguez, asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa. Con ello se abren nuevas oportunidades para Escuinapa y Rosario, donde ha laborado la flamante funcionaria. Así que si tiene pendiente un proyecto educativo y cultural, no dude en llamarla para hacerle una propuesta. Aquí está el teléfono por si se anima: 668 177 9000.

> Unas pastillitas pa la memoria

¡Atención boticarios y farmacéuticos! Si tienes entre los productos que vendes algunas pastillitas para la memoria que hagan machín efecto, lánzate al Ayuntamiento de Mocorito para ofrecérselas al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Prado Ibarra, así como al director de Obras Públicas para que no se les olviden los pendientes ahora que comienza una nueva administración municipal y van a repetir en el cargo, pues son dos de las áreas más importantes para beneficio de la ciudadanía. Pues hay muchas peticiones y problemas que en la administración, que ayer concluyó, no se atendieron o no se solucionaron por completo. Si tienes las pastillas, márcale al gerente de la JMAPAM al 673 735 08 31 y al director de Obras Públicas al 673 735 02 92.

> Todo un reto a la puerta

El programa de rehabilitación de campos deportivos y parques de usos múltiples que se llevó a cabo en la administración anterior del Instituto Municipal del Deporte en Guasave, sin duda alguna que fue una buena idea, pues muchos de esos espacios estaban prácticamente en el abandono, sobre todo en el medio rural, así que ojalá y estos trabajos se mantengan vigentes. Sería bueno marcar al teléfono 687-87-2-07-76 para ver si el nuevo titular del Imudeg, César Ojeda Anaya, tiene pensado seguir con este programa, o bien hacerle mejoras, pues sería impensable creer que lo eliminen cuando la infraestructura deportiva del municipio necesita de ese tipo de apoyo.

> A esperar tiempos mejores

De al tiro que en Ahome ahora a la que quieren es a la cantante jarocha Yuri pa que se aviente la rola Siempre vendrán tiempos mejores. Eso es lo que esperan todos ahora que Gerardo Vargas Landeros asumió la alcaldía, y es que luego de la vapuleada que les puso el expresidente Billy Chapman con el montón de problemas en infraestructura social que dejó y que tuvieron incluso consecuencias fatales, dos fallecidos en socavones, lo único que quieren son cuentas alegres, como eso que hizo ya Vargas Landeros de quitar las plumas de acceso al estacionamiento en Palacio Municipal pa que ahí deje su carro la raza que vaya a hacer un trámite. Ahí si puede, échele el fonazo al ya alcalde Gerardo Vargas al 6688164009 pa que cheque si es necesario pedir a Yuri que venga o si esos tiempos mejores los volverá realidad él durante todo su trienio.