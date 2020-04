¿Y entonces ellos cómo le hacen sin su salario?

Quienes hacen un llamado al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, son los jubilados de la Asociación Civil de dicha Universidad, pues señalaron que no han recibido el pago de sus salarios como corresponde, por lo que pidieron que se les dieran una aclaración, así como el pago total de su salario. Al respecto, el rector aclaró que, debido la retención de un recurso de 50 millones de pesos, alrededor de 17 mil trabajadores activos y jubilados no podrían recibir su sueldo correspondiente a la segunda quincena de marzo, lo que dejó en la incertidumbre a todos los jubilados. Si usted es de los afectados y quiere un aclaración detallada, llame al fon (667) 759 7775.

> Inspectores voluntarios

En la delegación de Vialidad y Transportes del Norte de Sinaloa necesitan raza voluntaria pa que les estén dando el pitazo cuando en los camiones urbanos de Los Mochis se pasen de lanza y no lleven a cabo las reglas pa evitar en lo posible al coronavirus, como no poner las rayas diagonales rojas y no subir más raza de la que se deba, pa que se respete eso de la sana distancia. Y es que hay que estar con el “ojal” bien abierto con esta pandemia, pa que le toque al menor número de raza o, lo que sería mejor: que no le toque a nadie. Ahí si quiere ser de los voluntarios que les pasen el rollo, porfa, échele el fonazo al chaca de la dependencia en Ahome, Hugo Hernando Leal Sañudo, al (668) 816 2005. ¡Arre!

> Un chaca en las finanzas

Urge un estratega con experiencia en cuestiones financieras, que sepa expresarse en público y trabajar con un gran número de personas, pa que se aviente una medida que se pueda implementar en Guasave, pa que la economía no se vaya más al hoyo de lo que está por el COVID-19, y que promueva también el consumo en comercios locales y no en tiendas de cadenas nacionales e internacionales. Si te interesa la chamba, échale la llamada al chaca de la Cámara Nacional de Comercio en Guasave, César Sánchez García, al fon (687) 872 2111. Solo es necesario comprobar la experiencia pa que el trabajo sea tuyo, y disponibilidad pa iniciar de inmediato.

> Se buscan ‘maistros’

Se buscan albañiles pa que se lancen a la avenida Gabriel Leyva, en la ciudad de Guamúchil, ya que en dicha vialidad, a la altura del sector de Guamúchil Viejo, nomás no se ha podido lograr que las calles queden en buen estado. Y es que más tardan en arreglar los hundimientos y los baches que en destapar unos nuevos, situación que no deja a la raza circular a gusto en sus naves. Y lo peor es que esa es ruta de camiones urbanos. Si te interesa el jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 0638.

> Atentos, abuelitos

Si usted es uno de los muchos adultos mayores que ha tenido que resguardarse en casa por la alerta sanitaria del COVID-19, llámele al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pues el morenista anda presumiendo el reparto de 10 millones de pesos en apoyos emergentes pa las personas de la tercera edad. Lo que no aclara es el criterio que sigue pa asignar los apoyos. Aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, para que le llame y vea cómo está el rollo.