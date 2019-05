Ya echaron la advertencia: subirán costo de transporte

La amenaza al incremento del costo del transporte urbano asecha a Culiacán, pues los transportistas insisten en ello debido al aumento en el costo del combustible. Y aunque no han decidido la fecha en que se empiece a cobrar más, advierten que, según sus cuentas, el aumento será de hasta dos pesos; y como ahora el Gobierno estatal les entregó unos camiones nuevecítos, la comodidad que estos ofrecen le meten un plus al servicio. Quien tendrá que dar la mala noticia a la ciudadanía será de seguro el secretario de Vialidad y Transporte de Sinaloa, Feliciano Valle Sandoval, así que el personal de esta área anda buscándole un tecito pa bajarle el estrés que debe andar sintiendo. Si usted sabe de un té efectivo, llame a Vialidad al fon (667) 716 06 79.

> Peculiar voz

Vecinos del fraccionamiento Las Isabeles, en Los Mochis, quieren contratar a la Nana Fine, el personaje de aquella serie tan famosa por allá por la década de los 90, pero no pa que cuide plebes, sino pa que grite con su peculiar voz gangosa y estridente todas las necesidades que tienen como sector en la mera dirección de Servicios Públicos de Ahome, pa que la oigan macizo, porque alegan que a ellos pa nada los hacen caso, y eso que tienen meses exigiendo que les repongan el alumbrado público que está como pa llorar, igual que el parque. Ahí si sabe qué rollo con la Nana, vaya poniéndose en contacto con ella y échele el fonazo al chaca de la dependencia, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 40 09, pa ver cuál es su horario de oficina, pa que se haga la machaca.

> Pésima recolección

Mientras que la actual administración de Guasave asegura que está trabajando en la recolección de basura y que en la zona rural los síndicos y comisarios están coordinados también; la realidad es que no hay ni organización ni voluntad, y lo que están haciendo los pobladores es tirarla en drenes y canales, o lo que es peor, la están quemando a diario pa que no se les esté acumulando en los patios. Está situación provoca focos de infección por todo el municipio. Si este es su caso y el personal de la comuna no se está haciendo cargo, llame al (687) 87 871 87 02, pa que ponga el reporte con Mauricio López, el chaca de la dirección de Obras y Servicios Públicos.

> Les falta raza

¡Señores y señoras! Los chacas de los municipios de la Región del Évora, Aglaeé Montoya, de Angostura; Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado, y Guillermo Galindo, de Mocorito, andan buscando raza pa hacer comités a diestra y siniestra. Si le interés esta chambita, póngase en contacto (697) 734 00 04, porque son tantos los comités que tienen que completar, que les falta mucha raza.

> A ver si es cierto

La Jumapam, que dirige Ismael Tiznado Ontiveros, se declaró sin la capacidad de actuar pa prevenir el colapso de tuberías y fugas de agua potable. Lo que sí asegura es que actúan en la reparación de las fallas que se detectan. Así que, si usted tiene una de esas fugas en su colonia, no dude y échele de una vez una llamada al (669) 967 07 57, pa que cumpla ese compromiso que presume.