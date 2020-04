Ya no aguantan la inseguridad en su sector

Quienes ya no saben que hacer pa no resultar víctimas de un asalto son los que viven por la colonia Progreso, pues mencionan que son constantes los asaltos en el lugar, por lo que le piden al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que los apoye para que les brinden mayor vigilancia, pues ya son varias las denuncias que se han realizado y las autoridades hacen caso omiso del conflicto. Si usted es de las familias que han resultado afectadas y quiere realizar la denuncia pa que esto se detenga, llame al fon (667) 785 0101.

> Un escudo

El jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome, Luis Heredia Arellano, anda en busca de un escudo protector, casi como el que usa el Capitán América, pa recibir en las instalaciones de esta dependencia a los maestros que deberán cobrar su cheque los días 29 y 30 de abril, pues, si no quería responder ni siquiera dudas ciudadanas sobre la educación en su municipio, tampoco va a querer tener contacto con el personal al que representa. ¿Será por temor al coronavirus o tendrá temor a ser atacado de otra manera? Mientras sean peras o sean manzanas, el escudo protector del Capitán América podría servirle para ambos casos. Si alguien sabe dónde puede encontrarlo, favor de comunicarse directamente a su oficina en Los Mochis, al número (668) 177 9000.

> Solares solo causan molestia

El departamento de Ecología en Guasave está buscando con desesperación abogados que logren amparos pa’l equipo, y así poder meterse a los solares cercados que están hasta el tope de ramas y basura, así como a las obras negras que se encuentran en las mismas condiciones y poder hacer una buena limpieza, pues, de plano, los vecinos pagan los platos rotos al vivir con la peste y los roedores. Quienes crean poder con la chamba, favor de echarle la llamada al chaca del departamento, Melquiades Ahumada, al fon (687) 872 1536.

> Turistas no entienden

Se solicitan médicos con experiencia en la docencia pa que expliquen muy bien a los turistas por qué no se puede viajar durante la contingencia por COVID-19. Y es que en el Pueblo Mágico de Mocorito las autoridades han tenido que regresar varios carros en el filtro sanitario, pues la raza iba puesta pa dar el rol, pero se toparon con pared. Si sabes de alguien que pueda dar estas clases, márcale al secretario del Ayuntamiento, Noé Contreras, al (673) 735 0292, pa que vayan metiendo en cintura a los turistas que no quieran hacer caso.

> Reparto de despensas

El Sistema DIF Municipal de Mazatlán, que preside Gabriela Peña Chico, reporta todos los días el reparto de cientos de despensas. Sin embargo, estos apoyos no han llegado a todas las comunidades, y en el caso del ejido Isla de la Piedra ni siquiera información preventiva se ha distribuido. Si usted habita en esa zona, no estaría mal informar a la presidenta del DIF sobre la verdadera situación que se vive. Aquí le dejamos el teléfono (669) 915 8000, por si se anima.