¿Ya sanitizaron casi toda la capital?

Los que andan muy activos son los del Ayuntamiento de Culiacán, que aseguran que ya están por sanitizar toda la ciudad; pero las personas están inconformes, ya que aseguran solo rociaban por las calles principales de las colonias, pero los demás hogares no eran protegidos pues en ningún momento se percataron de que el personal pasara por sus casas que están en calles metidas de los sectores populares, en especial de la periferia. ¿Será que es pura faramalla del Gobierno o en verdad están visitando todas las colonias? Si a usted le sucedió lo mismo y no lo visitaron, llame al alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, al fon 667-715-9263.

> Alto a los catorrazos

A la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome le urge un programa chacaloso pa poner en operación en caliente, pa que la raza ande en sus cinco sentidos al choferear por las calles, tanto del centro de Los Mochis como de las comunidades. Y es que durante los últimos días se han vuelto comunes los catorrazos entre motonetos y trocas o carros, y lo más lamentable es que estos accidentes han cobrado dos vidas en días seguidos. Si usted sabe alguna fórmula mágica pa bajarle a los moquetazos, por fa, échele el fonazo al poderoso de Tránsito en la comarca, Javier López Tostado, al (668) 815-2736, pa que se pongan de acuerdo con este rollo. ¡Urge!

> ¡Agua!

Se solicitan empresas distribuidoras de mangueras, que tengan de tamaños y grosores diferentes, con aspersores que tengan larga durabilidad. Se busca buen precio, pues la compra será grande, ya que se repartirán entre las amas de casa de las colonias en donde el camión pipa no pasa para nada, y el tierrero se vuelve insoportable.Interesados, favor de comunicarse directamente con Mauricio López Parra, chaca de Obras Públicas en Guasave, o echar la llamada al (687) 872-5394.

> Apoyo contra el COVID-19

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no para de recorrer las colonias para repartir material sanitario para prevenir el contagio del coronavirus. En la última jornada entregó cerca de 9 mil paquetes a los habitantes de diferentes fraccionamientos del puerto. Ahí anunció que han solicitado ya 400 mil cubrebocas, que también serán repartidos. Así que, si en el asentamiento en el que vive aún no llegan los apoyos, llámele al alcalde para que no lo dejen fuera del programa. Aquí le dejamos su teléfono: (669) 980-1500.

> Chamba para jardineros y fumigadores

Se buscan jardineros y fumigadores para que atiendan los solares baldíos en la colonia Labastida de la cabecera municipal de Angostura. Los vecinos se han quejado de que hay varios lotes enmontados de donde han visto salir animales ponzoñosos y ratas, por lo que les preocupa el tema de salud. A pesar de que aseguran que las autoridades han trabajado para tener bien parada la colonia, hay raza que no coopera. Si sabes de alguien que se aviente el jale, márcale al director de Obras Públicas, César Zavala, al 697-734-0040.