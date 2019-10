Ya va pa largo la misma excusa de siempre

Los estudiantes ya no saben que hacer ante las largas que se dan pa los trámites de la tarjeta de descuento en los camiones, pues pa poder adquirir una ficha, tienen que entrar al sistema en la madrugada y, además, al asistir a la fecha no se les atiende y se les dice que ya no hay plásticos pa las tarjetas, por lo que la mayoría de los afectados hacen un llamado al secre de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, pa que intervenga y dé una solución al problema, ya que muchos de los estudiantes mantienen sus estudios gracias al descuento de la tarjeta. Si usted sabe de algo relacionado con el tema y no se le ha dado solución, o bien, se encuentra en las mismas y está siendo afectado, llame al fon (672) 727 03 03.

> Invadidos de mosquitos

En el ejido Zapotillo, del municipio de Ahome, quieren contratar a unas buenas costureras pa que los ayuden con unos trajes hechos de tela de mosquitero pa cuna, pa ponérselos todos en la familia, desde los más morritos hasta los más grandes, y entonces sí salir a la calle a hacer los mandados, pues los moscos hacen y deshacen sin que nadie les haga nada, porque ni los manotazos acaban con ellos, y de fumigadas oficiales ni hablamos, ¡brillan por su ausencia! Si sabe de costureras buenas, bonitas y baratas, porfa échele el fonazo al mero chaca de la Jurisdicción Sanitaria #1, Omar González Corral, al (668) 812 17 19, pa que coordine todo el movimiento en lo que les mandan a echar una fumigada machín, ¿arre?

> Sin agua de calidad

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave está solicitando con urgencia desinfectante para agua, de preferencia que también sirva pa blanquearla, pues la ciudadanía está completamente molesta por lo sucia y mal oliente que sale del líquido en algunas comunidades, y como no hay lana pa arreglar de una vez por todas el problema, se optó por entregar a domicilio varias dosis de cloro y de blanqueador, y así evitar un poco las quejas. Quienes tengan el producto deseado, favor de comunicarse con Nubia Puentes, chaca de la Jumapag, al (687) 871 18 57.

> Limpieza pa todos

Urge un secretario pa que agende jornadas de limpieza en las colonias de la ciudad de Guamúchil, pero que se encargue de que ahora sí se haga el trabajo en todos los sectores que lo necesitan, pues la raza del fraccionamiento Los Ángeles dice que junto a su colonia los trabajadores del Ayuntamiento hicieron limpieza, pero ahí con ellos no, y la bronca es que están llenos de maleza por todos lados. Si te interesa el jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Ya casi un año, y nada

Alguien tiene que decirle al Gobierno del Estado que, a casi un año del paso del huracán Willa, en la zona sur del estado aún hay familias damnificadas a la espera de apoyos pa recuperar en alguna medida lo que perdieron. Los empresarios, por su parte, no han obtenido la condonación de impuestos prometidos por la administración estatal. Si se anima a darles una recordada, aquí le dejamos el teléfono (667) 758-52-00, con el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado.