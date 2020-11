Calles con carencias de alumbrado público

Quienes señalaron vivir a oscuras y con la incertidumbre de inseguridad son los vecinos de la colonia Pemex en Culiacán, ya que por la calle Alfonso Gravioto tienen más de dos semanas que el servicio de alumbrado público no funciona, pues de acuerdo con los afectados, este problema ya se ha presentado en otras ocasiones y pese a las denuncias ante las autoridades, no acuden a darles solución, por lo que le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas, César Manuel Ochoa, para que los apoyen con el cambio de luminarias para que el sector no parezca de noche “boca de lobo”. Si usted está viviendo en esta situación y quiere llegar a una solución, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Chamba para otorrinos. Si usted es otorrino de profesión o le entiende muy bien en las enfermedades que causan la sordera, no se preocupe, que le llegó una buena chamba, y es que los trabajadores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japasa) y hasta el mismo gerente, Manuel Beltrán, andan ocupando de sus servicios porque la raza ha detectado que por más que les avisan de fugas y fallas, nomás no reaccionan. Como ejemplo están las aguas negras que van a dar al río Mocorito. Si le interesa esta importante chamba para que ya tengan los oídos limpiecitos y sin ningún problema, écheles una llamada al “fon” 673 732 0781.

>¡Urge ponerse las pilas! Por allá por la colonia la Cuchilla de la ciudad de Los Mochis andan atrás de un buen vigorizante pa’ dárselo a la raza de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), a ver si así le agilizan al jale que tienen desde hace meses por la calle 20 de Noviembre y el callejón Juan Carrasco, porque va más lento que una tortuga y “pos” no es así la cosa porque, mientras tanto, ellos sufren la peste y el peligro de enfermarse de la piel y de la panza. Ahí si sabe de algún vigorizante de esos poderosos, por fa, háblele al chaca de la Junta, Aarón Blacke, al teléfono: 6688120404, pa’ que se lancen a comprarlo y se lo tomen. ¡Urge, oiga!

>Agua en Rosario. Alguien tiene que mandar a Rosario pipas para el transporte de agua potable a la zona rural. El alcalde, Manuel Antonio Pineda, anunció ya una de las peores temporadas de estiaje que se recuerde, eso según las prospecciones de la Conagua. Así que si usted vende o renta ese tipo de unidades, bien haría en empezar a hacer contacto con el munícipe. Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: 694 952 0410.

>¡Atención, raza buena para mandar! Urge raza con voz enérgica, que no tema poner en su lugar a las personas que se pasen de vivas y que, además, quiera ganarse una buena lanita extra. Lo que tienen que hacer es lograr que afuera de los bancos las personas aunque sea respeten la sana distancia, porque eso de las aglomeraciones continúa. Si te interesa, solo tienes que comunicarte con el chaca de la Dirección de Salud municipal, Sergio García, al teléfono 687 871 87 06. Se te brindará el equipo de protección necesario para que realices tu chamba sin riesgos.