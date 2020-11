Comerciantes ambulantes la están pasando muy mal

Quienes buscan la atención de las autoridades municipales, en especial del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el jefe de área de Mercados, Adrián Cerda, son los comerciantes ambulantes del Centro, quienes indicaron ya estar cansados de la falta de fecha para trabajar de forma continua, pues desde el regreso a actividades por la contingencia sanitaria han estado chambeando de forma alternada y esto ya no les da ganancias ni para sostener sus negocios. Ante la situación los afectados hicieron el llamado a las autoridades para ya establecer fechas de apertura comercial, pues señalaba que un 90 por ciento de los comercios del Centro ya trabajan de forma normal con todas las medidas sanitarias. Si usted es de los afectados y quiere una audiencia con las autoridades para llegar a un acuerdo, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Urge un sortilegio. Alguien le debería hacer una limpia al sistema de servicio de la Junta de Agua Potable de Concordia: cuando no es una llovizna, son los agentes de la CFE los que le cortan la energía, y si no, un desperfecto o una fuga. El caso es que a cada rato falla el servicio de agua potable. El problema no hace más que generar críticas a la Administración municipal de Felipe Garzón. Si alguno de los brujos mayores que hay en La Barri (así le llaman al pueblo de La Concepción) se anima a hacer algún sortilegio, aquí le dejamos el teléfono del presidente municipal: 694 968 0002.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>¡Gánate unos pesitos extras! La dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca raza que pueda predecir el futuro pa’ saber quién se quedará como director de la corporación una vez que se autorizó el retiro anticipado de Manuel Blanco Moreno. Si tienes el don de ver el futuro y necesitas un dinerito extra, no dudes en comunicarte con Germán Gámez, comandante de Tránsito, quien hasta el momento ha hecho como debe ser el cargo de la dirección, al teléfono 687 872 1818.

>Urgen motobombas. Se buscan unas motobombas con suficiente potencia para instalarlas en la comunidad de Batury, Angostura, a ver si así llega el agua a los tinacos, pues dicen los vecinos que no hay presión y batallan para abastecerse de esta manera, por lo que sí hace falta que la Jumapaang revise la situación y así la raza cuente con un buen servicio. Si sabes dónde conseguir las motobombas, márcale al gerente de la Junta de Agua, Ricardo Angulo, al teléfono: 697 734 04 22.

>En el olvido. En el Ayuntamiento de Ahome necesitan que en caliente les echen la mano porque como que se quedaron coltis y no pueden voltear la chompa bien pa’ todos lados pa’ checar y sanear las necesidades de colonias como Ferrusquilla de Los Mochis, y es que los vecinos alegan que desde que empezó la Administración del alcalde Billy Chapman no voltean a verlos ni siquiera pa’ dar los buenos días, menos pa’ echarse una vuelta y ayudarlos con el alumbrado público, las calles y el centro comunitario que tienen, y es que todo es un despapaye de tan olvidados que están. Ahí si conoce a un sobador, por fa, échele el fonazo al mero presidente municipal al 6688164002, pa’ que diga dónde y a qué hora lo puede recibir pa’ ver si se hace la machaca de la checada del cuello de su gente, o a la mejor ni necesitan y así mero los manda a hacer su jale a esa colonia, ¡arre!