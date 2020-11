Piden rondines policíacos en la Buenos Aires

Quienes señalan ser víctima muy seguido de asaltos son los vecinos de la colonia Buenos Aires en Culiacán, por lo que le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al secretario de Seguridad Pública municipal, Óscar Guinto Marmolejo, para que les dé una solución al problema con constantes rondines en las calles del sector. Si usted es de los vecinos afectados y quiere denunciar, o bien, también vive en un sector inseguro llame al “fon” (667) 760 1427.

>Piden aumento de sueldo para Bomberos. Y a los que no se les acaba la chamba es a los bomberos. Ellos ahora sí que son de los más chambeadores que hay en el municipio, nada que ver con los regidores que pa’ muchos no pelan un chango a nalgadas. A ver si el oficial mayor de Guasave, Humberto Hernández, aboga por ellos pa’ que el municipio les aumente de sueldo porque de que se lo merecen, lo merecen, y si no creen llámele al departamento al teléfono 687 872 0422, pa’ que se dé cuenta de la carga que traen.

>Buscas cuacos. La mera verdad que los que andan buscando cuacos por todos lados son los vecinos de la colonia Praderas de Villa en Los Mochis “pos” pa’ andar a todo galope por toda la comarca, y es que dicen que hasta se antoja trajinar así en este mes revolucionario y al ver las calles de terracería que tienen aunque están a unos cuantos metros de la carretera Los Mochis-Topo y a pesar de que por ella atraviesa el bulevar Pedro Anaya, el nuevo “frigüey” de la ciudad. Oiga, por fa, échele el fonazo al chaca de las Obras Públicas municipales en Ahome, Rael Rivera Castro, al 668 8164009, pa’ ver si en esta dependencia saben dónde se rentan los caballos y que de una vez se los agencie, aunque mejor sería que fuera programando la pavimentación de las entierradas calles, ¡qué no!

>¿Necesitas chamba? Ahora sí se abrieron vacantes en el Ayuntamiento de Mazatlán. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, cumplió su advertencia y cesó a la titular del Operativo Redes y tres inspectores de la dirección municipal de Comercio por no hacer cumplir los protocolos preventivos durante los días de Halloween, Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos. El munícipe respondió de manera enérgica a las críticas que se hicieron al Ayuntamiento por los desórdenes que se notaron durante esos días en bares y restaurantes. Así que si cree tener el perfil para esos trabajos, aquí le dejamos el teléfono del munícipe para que le eche una llamada: 669 915 8000.

>Urgen buenos aromatizantes. A quienes les urge de ya encontrar unos buenos aromatizantes que duren por horas es a la raza de la colonia los Achires de Guamúchil, pues los habitantes comentan que tienen años con una laguna de aguas negras que causa pestilencias y dolores de cabeza, y por más que lo reportan a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), no hacen nada por solucionarlo. Si usted sabe dónde encontrarlos hágales el paro a la raza de los Achires y échele un llamada al mero de Japasa, Manuel Beltrán Urías, al 673 732 0781, para que se anime a ir y de paso les lleve unos cuantos a la gente afectada.