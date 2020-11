Siguen exigiendo el bono COVID-19

Quienes siguen exigiendo el pago del bono COVID-19, son los trabajadores del sector de la salud que han estado trabajando en área de riesgo por la contingencia sanitaria en los distintos nosocomios en Sinaloa, por lo que le hacen el llamado al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, para que agilice el pago, pues, en su mayoría, los trabajadores mencionaron que tienen meses esperando el bono y les dan puras largas, hasta señalan que se han contagiado del virus y siguen sin recibir el apoyo. Si eres de las personas que continúa en espera de la ayuda y quiere una audiencia con la autoridad de Salud, llama al “fon” (667) 261-2200.

> Pista de carreras. Los que andan juntando firmas para que los meros meros jefes en el Ayuntamiento de Angostura, que dirige Aglaée Montoya Martínez, es la raza de Campo General, porque dicen que quieren una pista de velocidad y de obstáculos para que toda la plebada que anda por las calles del rancho sin rumbo fijo a todo lo que da y sin escape haciendo un ruidajo pueda tener donde matar las ganas. Si usted tiene un terrenito que quiera prestar y ayudar a las autoridades para controlar a los chamacos, páseles el dato al “fon” 697-111-5591 y haga buen trato.

> ¡Atención, raza! ¿Te gustan las áreas verdes y los parques? ¿Amas ver cómo los peques se divierten? Esta es tu oportunidad de hacer algo por tu municipio y por la felicidad de cientos de niños, pues la Dirección de Servicios Públicos está buscando gente con vocación de servicio para que se aviente el jale de dejar al tiro los parques coloniales, pues son muy contados los que sirven pa que la plebada pueda divertirse. Quienes estén interesados en la nada fácil tarea, favor de echarle la llamada al chaca, Rolando Gálvez, al teléfono 687-872-2452.

> Se solicita escribano. Siguen las quejas de los vecinos del Ejido Morelos. Y es que las autoridades no han hecho caso de que la raza sigue tirando escombro y desechos a lo largo y ancho del dren, y donde se dejan lo hacen. Esta mala práctica se viene haciendo desde mucho tiempo atrás y no le han puesto un alto. Por lo que ya no quieren marcar el 668-816-5006, del mero mero de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera Castro, ahora le quiere escribir cartas pa ver si así se las responde.

> Sin espacio para difuntos. El director de Servicios Públicos de Mazatlán, Luis Antonio González Olague, anda más que preocupado, ya que el municipio carece de espacios para brindarle el servicio de sepulcro a la ciudadanía. Los panteones municipales se encuentran llenos y ya no hay cabida para más difuntos. Esto pone en aprietos al Ayuntamiento y a la misma ciudadanía, quienes, ante la falta de espacios, optan por la cremación o, de plano, adquirir un paquete en cementerios particulares, cuyos costos son elevados. Si usted conoce a alguien que tenga un terreno en la periferia de la ciudad que reúna las condiciones para ser un nuevo camposanto, no lo dude y márquele a don Luis al teléfono 669-915-8000, seguramente tomará en cuenta la propuesta.