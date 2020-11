Una casa hogar que necesita de gran apoyo

Quienes le hacen el llamado de auxilio al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los adultos mayores de la casa hogar del Buen Samaritano ante la falta de recursos que mantienen desde hace meses, y que, además, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán (Comun) les hizo llegar una notificación sobre el adeudo por motivo de pavimentación que, de no pagarse, terminará en embargo y remate de bienes. El director operativo del refugio detalló que son muchas las necesidades y el municipio pide que se aclare por qué no se han regularizado los pagos del predio donde funge la casa hogar. Si usted tiene alguna alternativa de cómo ayudar a las personas que habitan en la casa hogar o proponer algún proyecto, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Ni las luces de patrullas . Vecinos de la colonia Ferrusquilla, en Los Mochis, quieren saber si los de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome los tienen registrados, porque dicen que de al tiro nomás no se acercan las patrullas de chotas a dar el rol pa’ checar que todo ande al cien por el sector, y es que nomás como ejemplo sacaron a relucir el tiradero de cosas que hace raza desconocida en banquetas y solares baldíos que no están cercados, como sillones, escombro y de tocho morocho, sin contar las bolsas de basura que riegan por todos lados sin que nadie les ponga un alto. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al mero de la seguridad en Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al 6688152736, pa’ ver si los tiene incluidos, y si no, “pos” que los meta al cuadrante en caliente y empiecen los operativos por la comarca, ¡arre!

>Chamba para prefectos. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado anda en busca de raza chambeadora que tenga la suficiente mano dura como para regir como prefectos para que se lancen a las de ya a las calles de la comunidad La Escalera, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, como de los otros ejidos que están alrededor para que les dé sus jalones de oreja a los motociclistas que se la pasan reparando las motocicletas y circulando con un ruidajo, pues la raza comenta ya estar harta de esta situación, que altera la tranquilidad de los pueblos. Si usted está interesado en el jale, comuníquese con el dire de SPyTM, Gerardo Cervantes, al “fon” 6737320637.

>De nuevo se cancela visita de AMLO. Vaya que los proyectos hidráulicos de Mazatlán necesitan una limpia contra las malas vibras y el mal de ojo. En dos ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha programado una visita para inspeccionar la presa Picachos y el acueducto Miravalles. Y en ambas ocasiones las ha cancelado. Primero por las lluvias que inundaron Tabasco y ahora por la muerte de su hermana Beatriz López Obrador. Si sabe de un buen chamán que haga limpias, por favor recomiéndeselo al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Aquí está su teléfono para que lo contacten: 669 915 8000.

>Sindicalizados encabritados. Bien cansados y hartos están muchos de los sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave, quienes cada quincena tienen que sacar de su bolsa 200 pesos para darle a la cúpula sindical liderada por Alejandro Pimentel, y la cosa se va a poner más decadente para los que sí están chambeando porque ahora que reciban el aguinaldo, es obligatorio darles un porcentaje; ahí si saben de algún número donde se puedan quejar los sindicalizados al teléfono 687 872 2600, a ver si Pimentel se los permite.