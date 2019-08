Esperanzas de que el alcalde culichi cumpla

Donde hace más falta cumplir más promesas por parte del alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es en la colonia La Esperanza, ya que los vecinos comentan que por la calle Eulogio Parra, donde pasa un arroyo, les prometió un puente para evitar daños, pero no lo ha cumplido, por lo que ahora se ven afectados. Si a usted el presidente culichi también le prometió algún apoyo, en especial de una obra pública, y más si se ve afectado, llámele al “fon” 667-169-7656.

> A cuidar el malecón

Ahora el malecón María del Rosario, en Guasave, ya está pareciendo pizarrón de los vagos al estar rayándolo sin sentido. Tiempo atrás unos jóvenes empezaron a hacer algunas pinturas inspirados en la naturaleza, las cuales de inicio le dieron vista, pero en la actualidad ya han agarrado otros de poner con espray su nombre o palabras obscenas en algunos muros, y eso que hay seguridad asignada en la zona, pero pues un poli no es insuficiente pa’ estar al pendiente, y más cuando la plebada se las ingenia pa’ hacer los desmanes. Pero de no asignar, échele una llamadita al dire de Seguridad Pública, Miguel Ángel Catana, 687-872-2910, pa’ ver si ocupan refuerzos y cháchara en la maroma a los vándalos. Última hora y contratan a uno que otro pa’ que anden de incógnitos.

> En busca de billullo

A la gente del municipio de Rosario les llueve sobre mojado, pues aún no se recuperaban de los estragos que dejó Willa en octubre del año pasado, cuando llega Ivo y los acaba de amolar. El alcalde Manuel Pineda anda del tingo al tango para buscar recursos con los cuales pueda apoyar a los damnificados. Por ello busca gente para realizar un censo y determinar el número real de afectados. No le vayan a salir como el año pasado, que no fueron los que realmente ocupaban la ayuda del Gobierno. Quien se apunte para encuestador, llame al (694) 952-0410 y pregunte por el doctor Pineda.

> Urgen velitas para alumbrarse

Los que andan en busca de unas buenas velitas pa’lumbrar su camino y sacar de él a todas las criaturas de dos patas que hacen desmanes es la raza del ejido La Capilla, pues desde hace rato sufren de robos a sus casas debido a la escasa luz que hay en el lugar. Si usted sabe en dónde encontrar una de estas velitas mágicas que alumbren todo, favor de echarle el fonazo al dire’ de Seguridad Pública del municipio de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815-2736.

> Chamba para lancheros

Se buscan lancheros que quieran chambear cruzando gente en la entrada al ejido Tultita, en la ciudad de Guamúchil, pues desde que empezó a llover la madrugada del jueves se hizo un tremendo charco que no deja a la raza ir y venir tranquila por ese rumbo y batalla, pues temen que se les amuelen sus carros, ya que el charco está enorme y tiene como medio metro de profundidad, o tal vez más. Si te interesa la chamba, márcale al chaca de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673-732-0638.