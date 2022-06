De pronto, en la radio suena la canción del recuerdo, así la presenta el locutor. Regresan las imágenes nítidas de tu juventud. Las estrofas que componen la canción brotan de tus labios. Sonríes, recuerdas que hace muchos años escuchar la radio era algo emocionante cuando esperabas a que pusieran tu canción favorita para grabarla en un casete. En ese momento aguardabas atenta, con los dedos sobrepuestos en los botones de Play y Rec. Hoy en día bastan unos segundos para acceder a Spotify o a alguna otra aplicación para tener en tu teléfono cualquier álbum completo o, mejor aún, puedes pedírselo a Alexa, a Siri, o a “Ok Google” para que lo reproduzca. Lo que te parezca más sencillo.

Las nuevas generaciones se enfrentan a un enorme reto por superar: la gratificación instantánea. La nueva forma de vivir se ha globalizado, la satisfacción inmediata es la moneda corriente de la publicidad.

Eres parte de una nueva época en la cual lo manual fue desplazado por lo digital; vives en modo automático, el mundo gira a una velocidad desenfrenada y las grandes empresas te bombardean con la idea de satisfacer tus necesidades de manera rápida y a eso lo representan como sinónimo de progreso y desarrollo. ¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Uber eats. ¿Quieres una camisa nueva? Accede a Amazon y al siguiente día ya la tienes. ¿Películas, series? Las quieres y las obtienes al instante en la plataforma de streaming de tu elección: Netflix, Amazon prime, Hulu. Además, puedes verlas en donde tú quieras: celular, televisor, laptop. Cuando quieras y, las veces que quieras, claro, si pagas el precio. El amor en los tiempos de inmediatez es Tinder o alguna otra aplicación en donde enlistas las características que deseas en tu pareja; eso es suficiente para que te aparezca un abanico de “oportunidades de amor” que no te hagan perder el tiempo. En la actualidad hay un problema con la gratificación a largo plazo, todo lo quieres ahora, esperar se ha convertido en la peor parte de la vida.

Es claro que la inmediatez es una gran ventaja y es difícil reconocerlo, porque te sorprendes de lo fácil que se hacen las cosas hoy en día, pero te cuesta reconocer la otra cara de la moneda: seres impacientes, desesperados, consumidores de todo tipo de productos, no solo de bienes y servicios, sino de ideas, anhelos, criterios de bienestar. Tienes hambre de todo tipo de experiencias y soluciones de acceso instantáneo; te cuesta trabajo distinguir entre un capricho y una necesidad real. La gratificación instantánea es un resorte empleado para promocionar el consumismo. La vida es para disfrutarla, no para desperdiciarla en deudas, en acumular cosas que no necesitas para luego desecharlas y, en general, en una vida de ocio prefabricado.

Es difícil mantenerse al margen en este torbellino de placeres parciales, vacíos y efímeros. La búsqueda de la satisfacción inmediata se presenta como un problema para lograr las metas a mediano y largo plazo. Planear para el futuro no está de moda, se ha perdido la capacidad de espera, el sacrificio, la constancia, el control de impulsos y, sobre todo, se va perdiendo la visión a futuro de las cosas importantes. Todo ser humano tiene metas y sueños que quiere cumplir, el enemigo es su deseo o impulso de gratificación instantánea; es una inclinación natural a la ley del mínimo esfuerzo posible. Debes tener claro qué quieres y qué precio estás dispuesto a pagar para conseguirlo, pero la valentía es algo muy difícil: debes ser muy fuerte para resistir ante el hecho de obtener una recompensa inmediata, pero pequeña, o luchar por una más grande a largo plazo que, bien sabes, tardará.