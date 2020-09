Necesario un nuevo sistema federalista tributario

A 196 años de haberse constituido formalmente nuestro país como Estado nacional –según Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824–, su Constituyente Permanente no se ha puesto de acuerdo para realizar una distribución de competencias tributarias justas y equitativas a nivel constitucional de los tres órdenes de Gobierno. Tampoco a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se le ha visto decidida y firme sobre el particular, puesto que esta se ha limitado a luchar por más presupuesto vía transferencias y apoyos del erario público federal, pero bajo el mismo esquema de distribución de competencias constitucionales de carácter tributarias, pues a dieciséis años de configurada no ha revelado ningún ápice de intención para modificar de fondo la estructura federalista en dicha materia, solo se han hecho algunos berrinches y una decena ha abandonado a dicho organismo, pero no se ha planteado el fondo del problema.

Lo anterior también a pesar de que, teóricamente, la referida Conago “funciona como un espacio institucional permanente para lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de Gobierno federal y estatal”, y no obstante de que esta ha reafirmado el compromiso de las entidades federativas con el pacto federal y con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y de fortalecimiento del federalismo”.

Lejos de ello ha sido a la inversa desde la perspectiva constitucionalista, ya que en la Ley Suprema de la Unión y en la legislación secundaria de la materia se observa que la federación se repartió una enorme porción del “pastel” tributario, y ya que la inmensa mayoría de las fuentes de riqueza nacional las gravó a su favor, dejando los residuos a estados y municipios.

En efecto, la federación tiene tanto en la Carta Magna, como en la legislación secundaria, una serie de potestades sobre las bases tributarias principales –y por cierto las más amplias–, como son el impuesto sobre la renta , el impuesto al valor agregado, así como los impuestos al comercio exterior, los derechos de hidrocarburos y los impuestos especiales sobre producción y servicios, como energía eléctrica, la producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, la producción y consumo de cerveza, entre otros.

En cambio, las facultades tributarias de los estados y municipios son muy limitadas, y las bases gravables son relativamente raquíticas, y se hallan en la legislación secundaria y no en la Constitución federal. En algunos casos son de difícil explotación, dado situaciones de índoles económicas, políticas, sociales y hasta de tipo administrativas.

Una de las principales potestades para los municipios en México en materia tributaria es el impuesto predial y el impuesto sobre adquisición de inmuebles.

Para los estados destacan principalmente los impuestos sobre nómina, hospedaje y sobre venta de bebidas alcohólicas. Aunque hay algunas entidades que tienen hasta doce tipos de impuestos, cuyas fuentes de riqueza no dejan de ser residuales, en comparación con las que tiene la federación, puesto que las entidades solo recaudan el 6.4 % por concepto de impuestos propios, y casi el 84 % del ingreso de los estados proviene de la federación. El resto del porcentaje de sus ingresos (9.6) proviene de derechos, contribuciones por mejoras, productos y aprovechamientos, principalmente.

De tal manera que el actual esquema de distribución de potestades tributarias ha impedido el desarrollo regional y el mejoramiento sustantivo de las entidades federativas y sus municipios en todos los ámbitos.

Dicho esquema tributario, dado sus limitados ingresos, constituye en el fondo la causa esencial de endeudamiento de las entidades federativas y municipios.

Por ello se afirma que tenemos un sistema tributario de corte centralista más que federalista. Corregirlo no es tarea fácil dada su complejidad y carácter técnico, pero sí es posible. Se requeriría una reforma de gran calado a la Ley Suprema de la Unión, así como una modificación integral a la Ley de Coordinación Fiscal. Esto sí sería histórico y aportaría enormemente a la llamada 4T. Solo faltaría voluntad política de AMLO y de los legisladores federales de su grupo parlamentario.