Democracia de Estado, no popular.

En el ámbito académico se requeriría ser muy idealistas, puros e ingenuos como para pensar que la democracia se sustenta en la soberanía del pueblo, es decir, en el sufragio efectivo. Esto último en la práctica se ha convertido solo en un anhelo formal y filosófico que establece la Constitución de la República. Son los “factores reales de poder” — como diría Ferdinand Lassalle en una conferencia dictada en Berlín a mediados del siglo XIX — los que realmente operan en una democracia en muchas latitudes del mundo. La mexicana, por supuesto, no es la excepción.



Nosotros diríamos en términos comunes y actuales, que los que rigen auténticamente en una democracia como la nuestra, son los “poderes fácticos” no el pueblo en general, puesto que en los hechos solo se le manipula a este y, en la práctica, la soberanía nacional no reside genuinamente en el pueblo como lo mandata formalmente el artículo 39 de la Ley Suprema de la Unión. Si así fuere tuviésemos los mejores gobiernos, y no hubiese tanto desaseo electoral como el que sucedió el año pasado donde se celebraron elecciones, en las cuales operaron los “poderes fácticos” para lograr el triunfo.



Porque, entonces, contrario a ello, viviésemos en una democracia de calidad con candidatos genuinamente preparados, honorables y honrados, no remedos de “políticos” o pseudo políticos, tal y como sucede en muchos de los casos en este país.



Si algunos lo dudan o lo niegan, ahí están los medios masivos de comunicación que a diario dan cuenta puntual de tantas irregularidades, cinismos, calamidades, desviaciones e incongruencias conductuales como si la política se tradujera o limitara en el arte de mentir y el negocio del poder para hacer dinero mal habido. Aunque por fortuna hay excepciones que confirman la regla. Esos son “garbanzos de a libra”.



Ante ese escenario, aquí cabe una pregunta elemental: ¿Dónde está, entonces, la parte deontológica de la democracia a la que aspira legítimamente la ciudadanía en muchas latitudes del mundo, aquí en México y, por supuesto, en Sinaloa?



De tal forma que, en la realidad, no son los ciudadanos quienes de manera absolutamente libres determinan quiénes han de gobernar. Desde luego emiten su sufragio, pero en muchas de las veces lo hacen confundidos por tanta desinformación y rumor maligno; o ya sea por confusión o engaño de algunos “políticos” que aparentan ser muy simpáticos, aunque en verdad no lo sean en muchos de los casos, como se demuestra con el paso del tiempo en el ejercicio concreto del poder público, tal y como sucede, por ejemplo, con Jesús Estrada Ferreiro y otros que andan sueltos por ahí.

Así que una cosa son los diversos mecanismos del engaño y otra cosa es la realidad.

Sin embargo, cuando llegue el momento, hay que votar sin coacción o en plena libertad, haciendo a un lado las dádivas o las falsas promesas que eventualmente se hubiesen ofrecido o recibido como espejitos para mitigar el hambre por un día y después sufrirla toda la vida. ¡Cuidado! Porque ya existe constitucionalmente la reelección en México y la mayoría de los que triunfen se van querer perpetuar en el poder hasta doce años consecutivos en el mismo cargo y después buscarán otro puesto por doce años más, y así sucesivamente, como si fuesen indispensables o propietarios del poder público.



Somos prácticos, y solo nos expresamos a partir de lo que observamos y la manera en que se trata a los ciudadanos; tal y como emerge de la realidad en numerosas latitudes del mundo, nacionales y locales que se precian de ser sociedades democráticas, pero en los hechos vemos una democracia de Estado que, asociado este con los poderes fácticos, observamos que en realidad son los que gobiernan en ciertas localidades de nuestro país. Aunque, desafortunadamente, también observamos que no hay el mínimo pudor en ese ámbito.