A Rocha le falta un voto: el de AMLO

ubén Rocha Moya podrá tener el apoyo de Quirino Ordaz Coppel, parte de la burguesía rural, así como de algunos vetustos pseudoizquierdistas que huelen a naftalina, quienes por cierto han sido y son especialistas en la destrucción de algunos partidos políticos que alguna vez fueron progresistas; pero a Rocha le falta solo un voto: el de Andrés Manuel López Obrador.

De tal manera que los auténticos morenistas que conocemos en Sinaloa —y que son muchísimos—, no apoyan a Rocha Moya, pues hemos podido constatar en diversas asambleas de Morena que no ha habido ningún comentario o pronunciamiento a favor del hoy senador originado de Batequitas, aun cuando hemos preguntado de manera concreta sobre el particular.

La verdad no nos explicamos cómo aparece Rocha Moya de manera “preferente” en algunas encuestas. Aunque en realizad sí lo sabemos, pues algunas de estas se pagan al mejor postor, y las publican cuchareadas.

Además, hemos venido observando, en los hechos, que Rocha ni siquiera figura en los presídiums donde ha estado en Sinaloa López Obrador. Esa es la razón esencial por la que se considera que aún no cuenta con el apoyo del presidente de la República.

Así que, se les recomienda al pequeño puñado de seguidores de Rocha que no se vayan con la finta. Y también que lean muy bien algunos anales políticos acerca de la sucesión gubernamental en Sinaloa.

Los que no conocen de historia política, basta que consulten, entre otras, la obra de don José María Figueroa Díaz, y una de carácter colectiva que tiene bastante información histórico-política.

Así que se le recomienda a Rubén Rocha Moya que ponga muy bien los pies en la tierra. Que no les haga mucho caso a los que lo andan “volando”. Recordarle a Rocha que si llegó a senador fue por el fenómeno de la ola López-Obradorista, tal y como llegaron muchos que ni se imaginaban tener hoy un cargo de elección popular.

Además, sería bueno saber qué es lo trascendente que ha realizado por sí mismo Rocha Moya – no por algunos asesores, como se acostumbra en ámbito político -.

Decir que no es igual escribir una novelita de rancho de fantasías, que un libro sobre ciencia de la educación. Para demostrar ser científico en esta área epistémica, hay que escribir profundamente sobre el particular.

Finalmente, habría que preguntar: a quién quieren engañar con tanto número y porcentajes falsos. Acuérdense de la teoría del caos. De aquí a un año las cosas pueden cambiar radicalmente. Si no lo creen, al tiempo.

Si hoy se maneja un 33.4 %, y una reducción del 7.7 % en cuatro meses para Morena, entonces para enero de 2021, dicho partido tendría únicamente el 10.3 % en las preferencias electorales.

Entonces, Rocha Moya como aspirante únicamente tendría un máximo de alrededor del 6 %, cuyos números no le alcanzarían para triunfar en lo interno. Aparte, se podría tener un candidato de AMLO que no sea Rocha, sino uno de las preferencias del actual presidente de la República.