Un tema muy sensible y por lo mismo humanístico vinculado con la historia y la demografía, rescatado de mis múltiples ensayos, lo constituye los adultos mayores.

En la línea histórica, observamos que en la antigüedad, los adultos mayores eran muy apreciados y se les encargaba funciones muy relevantes. Por ejemplo, en la antigua Grecia, particularmente en Esparta, fungían como consejeros del Gobierno, realizaban funciones legislativas y además tenían competencia para juzgar a los reyes. Asimismo, dada su sabiduría y enorme experiencia, todo mundo acudía a su orientación. En la antigua Roma tenían a su cargo el control del imperio.

Ubicados rápidamente en la actualidad, observamos que ello ahora es muy distinto. Los valores socioculturales y políticos han cambiado demasiado y hasta radicalmente. Hoy, los adultos mayores constituyen un grupo muy vulnerable y hasta son objeto de discriminación. En lugar de aprovechar su práctica y conocimiento por las generaciones de jóvenes que, al igual que estos, dialéctica e inexorablemente les sucederán otras.

Al margen de esa situación actual, y visto el tema enunciado en otra perspectiva, específicamente en lo referente al aspecto demográfico que está muy ligado con la esperanza de vida y esta con los avances tecno-científicos, especialmente con la medicina.

Debido al incremento en la esperanza de vida, el porcentaje de la población mundial mayor de 60 años por fortuna va en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los años 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11.5 % al 22.6 %, lo que equivaldría a cerca de 2000 millones para el 2050. De tal manera que uno de cada cinco habitantes en el planeta para este último año mencionado tendrá 60 años y más. Edad a partir de la cual, por cierto, es considerada como adulto mayor. Aunque en algunos países desarrollados se considera a los 65 años en adelante; lugares en los cuales se estima que una de cada tres personas (el 32 % aproximadamente) será un adulto mayor en el mismo año 2050.

En México, al 2015 se estimó que había alrededor de 10.9 millones de personas de 60 años y más; calculándose por estudios hechos por el Coneval, que el 31.1 % de esa población en el país están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 41.3 % se encuentran en la llamada vejez funcional (65 a 74 años); 12.5 % está en la denominada vejez plena (75 a 79 años), y el 15.1 % transita por una edad avanzada (80 años y más).

Al examinar el fenómeno poblacional históricamente, se observa que en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era de 34 años, mientras que para el 2015 la esperanza de vida al nacer, en promedio se estimaba en 74.7 años. Hoy, es de 77.14 en varones y de 79.54 en mujeres, según el último estudio del perfil sociodemográfico hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para el 2030, México tendrá una población potencial de 20.4 millones de adultos mayores, lo que representará para este último año mencionado, el 15 % por ciento del total de habitantes.

En Sinaloa, según Encuesta Intercensal 2015 hecha por el Inegi, al cierre de ese año residían en nuestra entidad 226 mil 223 adultos mayores de 65 años y más. De estos, 146 mil 366 (el 64.7%) realizaban diversos trabajos clasificados como no remunerados; razón por lo cual sería bueno implementar para este segmento poblacional una política pública integral y verdadera como acto de auténtica justicia social, no sólo otorgarles dádivas cada dos meses. Eso no es adecuado ni suficiente. Ah, no somos neoliberales, que conste, para que no descalifiquen irresponsablemente como se acostumbra, sin argumentos ni fundamentos.