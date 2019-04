Algunos datos sobre el trabajo infantil

En términos jurídicos, con base en las normas internacionales establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, incluyendo su enmienda hecha mediante resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, así como en los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrados en 1973 y 1999, respectivamente, se entiende jurídicamente por trabajo infantil el realizado por menores de 17 años de edad que, para efectos estadísticos o de medición en materia laboral, son considerados como niños.

Al año 2018, según la OIT, existían en el mundo alrededor de 264 millones de niños de 5 a 17 años que se hallan ocupados en la producción económica. De ellos, 85 millones se encontraban efectuando trabajos peligrosos, y por lo mismo, dichos infantes pusieron en peligro su salud y seguridad personal.

En México, el trabajo infantil se permite legalmente a partir de los 14 años de edad, con determinadas restricciones. Sin embargo, según datos disponibles basados la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2007), arrojó que 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad se hallaban trabajando. De ellos, un millón 100 mil se clasificaban como menores de 14 años; es decir, que no habían cumplido con la edad mínima para trabajar, de conformidad con la facción I, del artículo 5°, de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

Los niños y las niñas de México y de otras latitudes del mundo que trabajan lo hacen por razones asociadas con la necesidad de aportar recursos económicos para el sostenimiento de su hogar.

Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores, entre 5 y 17 años de edad, viven en las zonas rurales de México; y 3 de cada 10 en las ciudades, por lo que las niñas y niños que trabajan se concentran en mayor medida en el campo, que en la ciudad.

En razón de ello, observamos que la incidencia del trabajo infantil en la zona rural es más elevada que la urbana, ya que de la población total de ese rango de edad de quienes trabajan, el 15.6 % es del ámbito rural, y el 8.6 % del urbano.

Se estima que más de la mitad (52.7 %) se desempeña en el comercio o los servicios, mientras que casi 30 % realiza actividades propias del sector primario y 13.9 % se emplea en el sector secundario.

Según datos de Inegi al 2010, de la población infantil que trabaja, 4 de cada 10 (37.7 %), no recibe ingreso, o su pago se da en especie.

De los que perciben ingresos, casi la mitad (48.9 %) recibe hasta un salario mínimo y poco más de la mitad (51.1 %) recibe más de uno. Alrededor de 6 de cada 10 niños trabajadores tienen jornadas menores de 35 horas, pero tres rebasan esa permanencia en sus centros de trabajo, al laborar más de 34 horas. Lo que habla de explotación infantil, y lo cual, además, les impide acudir de manera regular a la escuela, o de plano no poder estudiar. De donde surge en gran medida el analfabetismo o el rezago educativo.

Lo grave del caso es que el 17.4 % labora en lugares no apropiados o no permitidos por la Ley. El 26.6 % lo hace expuesto a riesgos en su trabajo, y como consecuencia directa de ello, el 5.7 % tuvo un accidente, lesión o enfermedad que requirió atención médica. Y así podemos seguir estratificando en detalle el tema del trabajo infantil, pero el espacio asignado a esta colaboración no nos alcanza para continuar haciéndolo.

Así que, hay que proteger, en los hechos, el principio del interés superior de la niñez, y no solo expresarlo en los discursos políticos o retóricos.