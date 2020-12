Antídoto contra la “doble moral”

Ante la inconsistencia y falta de fortaleza real en la práctica de los valores éticos universales, se manifiesta en nuestra realidad una “doble moral” que arrastra a muchísimas personas y se exterioriza en todos los ámbitos y de muy variadas formas. De tal manera que lo observamos por todas partes del mundo y en la historia misma de la humanidad. Se trata de un fenómeno muy profundo de naturaleza humana que, entre otros variados aspectos, se asocia con el egoísmo y la libertad. Y ambos con las ambiciones y la inseguridad de las personas. Esta deriva en gran medida del miedo o la incertidumbre.

Lo malo es que esa “doble moral” se presenta en todos los segmentos de la sociedad y en el ámbito público. La observamos por fortuna solo en algunos, ya sean estos padres de familia, hijos, empresarios, profesionistas y no profesionistas, clérigos y no clérigos, políticos y no políticos, técnicos y no técnicos, y un etcétera infinitamente amplio hasta en los que suelen darse a menudo “golpes de pecho”.

Lo negativo también es que ese fenómeno ha venido creciendo paulatinamente y se manifiesta en ilicitudes, hasta llegar el extremo de la criminalidad que tanto agobia. Pero lo positivo ante ello es que, en su momento, el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, diseñó y puso en práctica un importante programa denominado en Sinaloa se Viven los Valores (SIVIVA).

Es más positivo aún, porque dicho programa tiene un carácter de Estado, es decir, trascender más allá de cada periodo de gobierno, ya que, a iniciativa y seguimiento nuestro, fue reformado el artículo 90 de la Constitución local, para que la educación que se imparta en Sinaloa se oriente en los valores éticos universales. Así, el citado programa en Sinaloa garantiza, teóricamente, una vigencia después de que concluya cada mandato y tiene que seguirse aplicando gobierno tras gobierno mientras no se dé marcha atrás a dicha reforma constitucional.

Nos hemos impuesto de su contenido y vemos que es digno de ejemplo a nivel nacional, pues a ocho años de haberse formulado el SIVIVA, vemos que hay muchas similitudes en la Guía Ética para la Transformación, la cual fue presentada con bombo y platillo a finales de noviembre de este año por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y abordada desde una perspectiva humanista, con cuyo contenido, si se quiere desde luego, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación e incluso con terapia psicológica. Aunque sabemos que no se aplica de modo automático, más porque existe una doble moral difícil de exterminar en todos los ámbitos, especialmente en el político, en el cual muchos buscan el poder para enriquecerse.

Sin embargo, qué mejor escenario para prevenir que siga creciendo esa “doble moral” y la criminalidad en México, como lo es el ámbito educativo. Allí está el remedio para generar desde la raíz mejores circunstancias en el mediano y largo plazo en materia de seguridad pública. Inculcar valores éticos universales de manera profunda y sistemática en la educación es el camino más adecuado y seguro para entrarle a dicho tema. Hay que imprimirle mucha solidez y bajarlo lo más rápido posible a todas las escuelas, para que nuestra niñez y juventud abreve con esa prontitud de esos valores, cual alimento diario para el espíritu humano.