Características de algunos “políticos” y “servidores públicos” que se arrastran como gusanos

Es muy común que en el ámbito político o de la administración pública existan individuos que se arrastran ante su jefe o líder para conservar su cargo o para mantener prebendas. Por lo general este tipo de personas tienen una muy baja autoestima o son de muy diminuta preparación académica, aunque tengan o no algún título o grado universitario. Algunos –como Judas Iscariote– se venden por algunas monedas.

De tal manera que ese tipo de personas no tiene la más mínima lealtad y dignidad, razón por la cual no son merecedores de fiar en modo alguno. Creen que hacer política equivale a ser hipócrita o mentiroso, y también corrupto de lo más corriente, como cualquier vil ladrón.

Algunos personajes con esas características hasta se ponen de “alfombra” para que pase por encima su patrón.

Otros juegan el papel de aduladores. A esa clase de individuos, Maquiavelo los consideraba como muy despreciables. Esta especie de personas –decía dicho personaje–, abundan por todas partes, porque los hombres se complacen de sus propias obras; de tal modo que los príncipes, –hoy presidentes de la República, gobernadores o ediles– se engañan a sí mismos y no atinan a defenderse de aquella calamidad –los aduladores, por supuesto–, y cuando quieren defenderse de ellos, se exponen al peligro de hacerse despreciables. Aunque sabemos que eso no les importa en lo más mínimo a ese tipo de personas, porque solo les interesa la posición que hoy ostentan y no les importa para nada atropellar los derechos de terceros aunque se arrastren como gusanos. Únicamente les interesa seguir robando o viviendo del erario, o simplemente continuar disfrutando del confort que les provoca algún cargo público.

La verdad, ese tipo de personas da lástima, sobre todo al verlas a diario que se arrastran como gusanos, a tal grado que pierden el más mínimo respeto a sí mismos, por ser carentes de dignidad, situación que nos recuerda una de las frases atribuida a Emiliano Zapata, que dice: “El que quiera ser águila que vuele, y el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.

Así que, los que estén en esa tesitura, aunque no lo reconozcan, aténganse a las consecuencias, porque son despreciables.

Ni modo, es muy alto el precio que paga todo aquel servidor público por ese tipo de conducta indigna, porque en verdad sí se hacen muy despreciables o detestables. Para evitarlo es mejor que reflexionen, se apeguen a los principios éticos y sean honestos en todos los sentidos.

Por eso necesitan ubicarse al estar frente a personas que no tienen la misma condición o que no requieren arrastrarse para subsistir o escalar cargos políticos. Quienes lo hacen de esa manera, es porque carecen de recursos y valores éticos, y no son dignos para vivir con decoro.

De ahí que hay que estar auténticamente preparados, y no solo servir perversamente de comparsa a corruptos que se hacen indeseables.

Algunas de esas personas corruptas, y por ello despreciables, creen falsamente que la complicidad tiene su origen en una simple jerarquía que transitoria y circunstancialmente se ostenta. Cuan equivocados está ese tipo de individuos. Ni modo, dan pena ajena.