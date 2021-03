Cofradías del poder público

Una de la infinidad de categorías existentes en el ámbito académico, especialmente en el que suele llamarse “político”, lo constituye la Cofradía. Esta se halla en diversas dimensiones y segmentos, y se asocia estrechamente con el poder público. Aunque dicho término se encuentra en los más variados ámbitos. En esta colaboración solo nos referiremos al asociado al poder. Además, lo vincularemos con la actitud.

La Cofradía a la que pertenezca determinada persona, constituye uno de los “criterios” en la designación de los funcionarios públicos. Muchas veces si no perteneces a ninguna Cofradía por más méritos académicos y capacidad técnica o intelectual que eventualmente se pueda tener, jamás verás coronada una legítima aspiración a un cargo relevante. Menos si no tienes un “padrino” que te respalde.

Así que no hay que ser iluso. Al menos que la hipótesis antes citada se quiera demostrar en lo fáctico. Esto te permite hasta reírse de sí mismo y gozar de plena felicidad y salud mental o psicológica. En lugar de preocuparse o hacer el ridículo público, resulta mejor escuchar música clásica o relajante, como por ejemplo puede ser algún vals de tu agrado, o alguna partitura de Beethoven, Mozart, Vivaldi, Rossini, Chopin o Strauss.

El asunto es que no sufras por tanta porquería fétida que existe por ahí. Es muy saludable asumir una actitud positiva. Hay que pensar que lo mejor está por venir. La tierra es enorme. Los ciudadanos requieren paz en todos los órdenes y dimensiones, especialmente de índole espiritual o psicológica para salir victoriosos. Se ocupa qué hacer y en qué pensar positivamente para salir adelante. Cada quien desde su posición o circunstancias personales.

No es nada saludable estarse lamentando por el “éxito” de otros; ni regocijarse por el “fracaso” de los demás. Reconciliarse a sí mismo. Buscar soluciones o salidas alternas, siempre las hay. No es nada bueno desperdiciar el tiempo en apasionamientos. Menos pensar en lodo y desechos públicos municipales (basura). Tampoco sudar fiebres ajenas. Mejor contribuir para que la familia esté bien y sea feliz. Cada quien desde su trinchera y a su modo, a partir de la citada posición o circunstancia, sea modesta, mediana o grande socioeconómicamente hablando. No importa en qué condiciones se esté circunstancialmente. Recordemos: en lo jurídico y por naturaleza todas las personas somos iguales al principio, durante y al final de nuestras vidas.

Esto último al margen de ideologías, dogmas, apasionamientos, prejuicios o discriminaciones subjetivas de personas acomplejadas. Es bueno estar en paz espiritual. No dejarse llevar por lo negativo que nos rodea. Hay que hacerlo a un lado. Más cuando se trate de Cofradías del Poder.

También es bueno curar cualquiera cicatriz espiritual cuando la haya para no vivir en depresión o decepción crónica alguna. Eso es dañino para la salud. La lucha por el poder quedará atrás. Por ello hay que saber darle vuelta a la página del proceso electoral. La dialéctica de la vida así lo enseña.

En ocasiones es bueno dimensionarse en proporción al espacio universal y al tiempo infinito para ubicarnos como seres humanos y así vivir con la mayor tranquilidad o paz interior posible, puesto que nada es eterno en la tierra, al margen de dogmas que se respetan escrupulosamente; o de cualquier índole. Recuerden, los imperios caen junto con el emperador. Nada es eterno. Solo hay que contribuir a los cambios genuinos con nuestro granito de arena. Tampoco hay que dejar que se repartan del erario público como si fuese un botín. Por eso hay que identificar a los honestos que buscan el poder sin el apoyo de una cofradía de bandidos.