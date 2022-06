Democracia de calidad con responsividad.

Desde la óptica de la teoría política, lo que suele denominarse democracia de calidad, resulta ser un concepto de relativa complejidad, al relacionarse con variadas dimensiones.

Entre estas con la libertad e igualdad; con instituciones y mecanismos funcionales vinculados con la constitucionalidad y legalidad; con cuestiones axiológicas; rendición de cuentas y transparencia gubernamental; gobernanza; valor del sufragio; confianza y satisfacción ciudadana, las cuales a su vez se ligan con otras muy diversas que, desde el punto de vista filosófico se torna mucho más compleja, al ser examinado a mayor profundidad para tratar de evaluar el grado de su eficacia operativa, dentro del contexto de un sistema político determinado que comprende los procesos de las exigencias sociales, políticas y económicas que deben desembocar en la formulación e instrumentación de políticas públicas que encuentran correspondencia con la satisfacción de legítimas demandas y exigencias ciudadanas.

Empero, en la práctica es muy sencillo observarla o no, si partimos del elemento confianza del conjunto ciudadano en general, es decir, del pueblo soberano.

No desde la perspectiva de ciertos cortesanos o bufones que circunstancialmente rodean a determinado gobernante o alto funcionario en turno. Y menos de aquellos que únicamente “dulcifican” los oídos de sus jefes, a quienes les auxilian a cavar su propio sepulcro, como sucede muy a menudo, y que les está sucediendo en estos momentos a algunos gobernantes en turno, y también a ciertos secretarios de estado que no se percatan de la realidad que los rodea, o disimulan no conocerla por conveniencia o comodidad propia.

Pero vayamos a la cuestión práctica de ambas categorías que configuran el concepto enunciado en el título de esta colaboración, a partir de la variable confianza, la cual simplemente se mide realizando una sencilla encuesta aplicando una adecuada técnica y metodología en un buen universo social, cuyas preguntas no sean inducidas a una respuesta preconcebida, como muy a menudo lo hacen algunas empresas encuestadoras que, conociendo la idiosincrasia y cultura de ciertos políticos, también se dedican a “endulzar” oídos de sus clientes, ya sea a través de la manipulación de números o por medio de preguntas inducidas, cuyos resultados les dibujan un paraíso inexistente.

Aunque dichos clientes quizá sepan que el resultado de las mismas refleje pura ficción, pero con ello justifican cualquier cuestión que les interesa.

Bajo esa perspectiva perniciosa, jamás vamos a lograr una democracia de calidad; sino sólo vivir en sociedades sin sustantividad, que no permita desarrollar una ciudadanía para el progreso; sino vivir perpetuamente en un país, estado o municipio tercermundista con gobernantes mediocres, soberbios o proponentes como abundan en muchas latitudes del mundo y en distintos rincones de nuestro querido México.

La democracia de calidad a la que me refiero, debe empezar desde la auténtica calidad de los cuadros y líderes formales o fácticos de los partidos políticos.

También de una cuidadosa selección de los candidatos. No de aquellos que histriónicamente ocultan intereses de ciertos poderes reales o facticos, cuyos cargos que ostentan circunstancialmente están comprometidos con ellos.

No, la democracia de calidad a la que me refiero, es aquella en la que sencillamente se respete auténticamente el Estado de Derecho y en la que exista congruencia axiológica genuina; en la que halla servidores públicos verdaderamente honrados y preparados; en la que se propicie una mejor ciudadanía; en la que existan gobernantes y demás servidores públicos que no tengan mancha alguna que los comprometa, sino en la que no existan cómplices ni cortesanos que rodeen a los gobernantes; en aquella que se aliente la transparencia, se promueva y haga efectiva de manera fidedigna la rendición de cuentas que propicie una buena ciudadanía. También, en gobiernos donde no se confunda lealtad con complicidad.

Mucho menos en la que se desvíe o sustraiga indebidamente el dinero del pueblo, simulando ayudar a los pobres, dando al traste en los hechos con el principio de honradez que rige a los buenos gobiernos.

Ante ello, es legítimo y justo que se propicie en México una genuina calidad democrática, no solo de índole electorera que, en lo fáctico, y en la mayoría de los casos, solo busca el triunfo para el reparto del botín, simulando servir al pueblo.

Lo que se ocupa, es una democracia de calidad con responsividad; es decir, con capacidad de respuesta efectiva de todo el sistema político mexicano, en los diversos ámbitos y dimensiones de la vida nacional.