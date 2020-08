Deslealtad al pueblo por algunos ‘políticos’

Es una práctica común de algunos que se dicen o creen ser políticos, de ocultar sus verdaderos intereses cuando andan en las campañas electorales en la búsqueda del voto popular. Una vez que llegan al poder, se sienten los propietarios de él y de las instituciones. Hacen y deshacen de ellas lo que se les antoja o venga en gana, saciando así sus caprichos y el alter ego.

Esto es propio de los países subdesarrollados y de culturas políticas y administrativas atrasadas. México se encuentra dentro de esa categoría. Es una herencia que viene desde la época colonial que no se ha podido superar. Son lastres que detienen el desarrollo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sexenio tras sexenio o trienio tras trienio se pretende reinventar a las instituciones y las políticas públicas, porque no existe una visión de Estado. De tal manera que cuando llega un nuevo presidente de la república, gobernador o alcalde, este se comporta como si fuese el nuevo propietario de la nación, del estado o municipio, según sea el caso, a pesar de que tiene transitoriamente el carácter de mandatario, no de mandante, pues preciso recordarle que este último es el pueblo quien lo eligió transitoriamente, no de manera eterna.

A pesar de ello, lo primero que hacen es despedir de manera masiva e indiscriminada a todos los empleados de confianza de la administración anterior, sin valorar su capacidad y resultados. Y lo más grave, sin importarles sus sagrados derechos laborales. Creen, este tipo de políticos y sus nuevos colaboradores, que los empleados de confianza no tienen ningún derecho. Están totalmente equivocados, porque la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias los protegen.

Les sugiero a todo ese tipo de políticos a que se asesoren bien antes de cometer atropellos. Dichos trabajadores también tienen derecho a ser indemnizados. Si no lo hacen, pueden demandar por esos atropellos. Y entonces meterán en serio problema a las haciendas correspondientes. Además de desquiciar la regularidad de una administración pública.

Hay países en cuya administración pública solo cambian a los ministros y a algunos viceministros. Tal es el caso, por ejemplo, de Japón, en donde sí tienen un auténtico valor patriótico. Aquí en México, es lo que menos le importa a la mayoría de nuestros políticos, en cuyos valores primero está el yo, de donde nace el egocentrismo. Por eso el subdesarrollo y los lastres por doquier.

Todo comienza porque la política no se hace acompañar en la práctica de los valores éticos, y porque existe la arraigada subcultura de “el que no transa no avanza”. Esto implica un serio atraso educativo y cultural en México. Allí está la raíz de todo el problema. Hay que entrarle a fondo y con congruencia a los citados valores.

Comportarse en contra de ellos constituye una deslealtad al pueblo y a sus instituciones, sobre todo cuando cometen actos de corrupción.

Más grave aun cuando el poder deriva del voto popular. De la confianza de un pueblo depositado en las urnas. Nadie los autoriza a que se sientan propietarios de las instituciones, y a que se indigesten con el pastel, robando del erario público y haciendo negocios con el poder. Algunos de este tipo de “políticos” hasta se santiguan para que les salgan bien sus fechorías. Aunque en realidad son vulgares ladrones. Lo grave del caso es que fomentan una imagen que en realidad no tienen. Lo hacen pagando del erario público. Aquí surge un tema para que se legisle en materia de gastos en comunicación social.