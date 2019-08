Disciplina financiera en el ámbito público

Técnicamente, la disciplina financiera es la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Implica, entre otras múltiples cosas, conocimiento y dominio técnico tanto de la contabilidad en general como de la financiera en lo particular, donde han manejarse cuidadosa y armoniosamente las cuentas contables, conforme a las reglas del Consejo Nacional de Armonización Contable, la cual permita mantener el control de un equilibrio adecuado y sano entre los ingresos y los egresos que, idealmente, generen condiciones de inversión para el crecimiento viable, así como una estabilidad y productividad continua o permanente. Ello también conlleva a la aplicación y observancia de ciertas reglas y principios, así como rigurosidad y honestidad a toda prueba.

En el ámbito público, jurídicamente, a la disciplina financiera se le puede definir de manera elemental como la observancia y aplicación armónica de los principios y las disposiciones legales en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, así como al correcto manejo de la contabilidad gubernamental; la cual incluye la aplicación de reglas y criterios adecuados y éticos en la operación de recursos y la contratación de obligaciones contraídas o por contraer de los entes públicos, que permitan también asegurar una gestión responsable y sostenible de sus finanzas, con el propósito de generar condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del propio sistema financiero.

De tal manera que el poder público no es para dar rienda suelta a caprichos o actitudes anárquicas, soberbias y prepotentes de quienes transitoriamente ejercen el poder del pueblo otorgado por mandato soberano de éste. Recuerden, quienes lo ejercen son simples mandatarios, no los propietarios del poder y del erario público como para hacer lo que les venga en gana.

Ahora bien, donde deseamos poner el énfasis en esta breve colaboración, es en el aspecto de la contratación de obligaciones, porque es donde se debe tener especial cuidado para mantener una adecuada disciplina financiera, ya que la referida contratación conlleva inexorablemente a la deuda pública. Se observa muy a menudo que, aunque no se tenga suficiente solvencia financiera para cumplir en tiempo y forma con ella, existe el añejo vicio de endeudar al erario público, operando irregularmente los recursos etiquetados, comprometiendo así hasta las futuras transferencias que realiza el gobierno federal vía Coordinación Fiscal. También compromete a futuras generaciones de ciudadanos que han de pagar impuestos; incluso, a los gobiernos que les sucederán.

Para inhibir formalmente el acelerado y vertiginoso fenómeno de endeudamiento público de estados y municipios, fue emitida la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Ella se hizo para cuidar el dinero del pueblo, junto a la ley anticorrupción.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que, para terminar con añejos vicios y desaseos en las finanzas públicas, se requiere y exige honestidad auténtica, conocimiento técnico y seriedad. No a personas corruptas, soberbias y prepotentes. ¡Cuidado!, porque les puede llegar la lumbre en el contexto de la 4T, aunque contraten despachos para limpiar. No se confíen en ellos, ya que a todas las operaciones se les puede seguir la huella, quiérase o no.