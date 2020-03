Doble “moral” y una propuesta para remediarla

Ante la inconsistencia y falta de fortaleza real en la práctica de los valores éticos universales, se manifiesta en nuestra realidad una doble moral, la cual arrastra a muchísimas personas y se exterioriza en todos los ámbitos y de muy variadas formas. De tal manera que lo observamos por todas partes del mundo y en la historia misma de la humanidad; incluso, advertimos en ciertos políticos que van a los templos y se dan golpes de pecho, pero en realidad son una basura; algunos de los cuales se colaron en la 4T. Las leyes positivas y de la naturaleza se encargarán de ponerlos en su lugar.

Se trata de un fenómeno muy profundo de naturaleza humana que, entre otros variados aspectos, se asocia con el egoísmo y la libertad. Y ambos con las ambiciones y la inseguridad de las personas. Esta deriva en gran medida del miedo o la incertidumbre de quienes no saben vivir en la justa medianía como lo postuló Juárez.

Lo malo es que esa doble moral se presenta en todos los segmentos de la sociedad y en el ámbito público. La observamos por fortuna solo en algunas personas, ya sean estos padres de familia, hijos, empresarios, profesionistas y no profesionistas, clérigos y no clérigos, políticos y no políticos, técnicos y no técnicos, y un etcétera infinitamente amplio.

Lo negativo también es que ese fenómeno ha venido creciendo paulatinamente y se manifiesta en ilicitudes, hasta llegar el extremo de la criminalidad que tanto agobia. Por ello es necesario emprender con convicción y congruencia una política integral educativa de valores éticos, similar al programa denominado: en Sinaloa se Viven los Valores (Siviva), en el cual colaboramos en su formulación y diseño con perspectiva de Estado, acuñado como tal en el

artículo 90 de la Constitución Política de Sinaloa; cuya pretensión, conforme a la iniciativa que formulamos, tuvo como propósito garantizar su vigencia después de que concluyera el gobierno que lo impulsó.

Sin embargo, los que se creen dueños de cada régimen de Gobierno, menospreciaron dicho propósito, aun cuando dicha reforma constitucional y el programa correspondiente, son dignos de ejemplo a nivel nacional que bien pudieran tomarse como modelo por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal para formular e instrumentar uno similar en todas las escuelas de educación básica y media superior del país.

Qué mejor escenario para prevenir que siga creciendo esa doble moral y la criminalidad en México, como lo es el ámbito educativo. Allí está gran parte del remedio para generar desde la raíz mejores circunstancias en el mediano y largo plazo en materia de seguridad pública y anticorrupción.

Inculcar valores éticos universales de manera profunda y sistemática en la educación, así como en los diversos sectores sociales y el de todos los partidos políticos, entre otros; constituye el camino más adecuado y seguro para entrarle a dicho tema. Hay que imprimirle mucha solidez y bajarlo lo más rápido posible a toda la sociedad en su conjunto y, especialmente nuestra niñez y la juventud para que abreven y se nutran con prontitud de esos valores, cual alimento diario para las almas y los espíritus bondadosos despojados de prejuicios.