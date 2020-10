Dónde quedarán arribistas y convenencieros en Morena

Cuando vino recientemente a Sinaloa Mario Delgado, en su afán de ser presidente de Morena, observamos en los diversos medios de comunicación una campaña al estilo de viejo PRI, puesto que las élites locales de dicho partido se miraron grotescamente como arribistas y convenencieros, muy contrario a lo que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador les echó en cara a ese tipo de personajes, cuando dijo: “Al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política” como los que se quieren “colar a como dé lugar, “ y a quienes no les importa el pueblo ni hablar con la gente”, solo con las élites.

Bajo ese contexto, AMLO insistió en que se debe acabar con el viejo esquema y romper el molde de la antigua práctica de hacer política, en “donde el político –dijo– se reúne con políticos, desayuna y come con políticos y así la política se traduce simplemente en una especie de relaciones públicas. Eso ya no es así –dijo AMLO-, ahora, o se toma en cuenta al pueblo o no se va a lograr nada”.

De ahí que el político nuevo es el que se conmueve ante el dolor y la humillación del pueblo. De tal manera que cuando están ahí en la lucha personalizada por ellos mismos y no por la gente de a pie, donde ya no hay ideales y todo es puro pragmatismo, como los que se reúnen únicamente con las élites. Ante lo cual nadie se interesa por ese tipo de políticos, quienes probablemente creen que la gente va a estar pendiente de entrevistas o de discursos vacíos y demagógicos, donde el protagonista central no es el pueblo, sino el propio político y las referidas élites.

Ese tipo de políticos son ególatras por definición. No les interesa para nada la transformación de México, tampoco lo que el pueblo quiere y necesita. Busca cargos para trascender en lo personal, y por lo regular es individualista y por lo mismo le da la espalda al pueblo. Por eso vemos que solo busca el apoyo de las élites, jamás a las bases de su partido.

A la gente no le interesa ese tipo de políticos, porque no les genera ninguna expectativa útil para ellos y su familia, mucho menos buscan que haya justicia.

Como dijo AMLO: “el egoísta le da la espalda al pueblo y no es un buen político. Es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario y ya basta de eso –dijo-.

También expresó que estamos en una etapa nueva. Afortunadamente es la gente la que está empujando la transformación”, no los elitistas o arribistas.

Por eso observamos que López Obrador ha sabido recoger el sentir del pueblo. Por algo sus bonos están muy altos con la gente de a pie. Solo es cuestión de que vean las encuestas.

Otros igualados quieren presumir que son muy aclamados por el pueblo. Por eso publican encuestas cuchareadas. Quizá quieren engañar a AMLO. Aunque no creemos que lo logren.

Así que no se sientan tan seguros ese tipo personalidades, en su afán de lograr el apoyo de AMLO para ser candidato al Gobierno de Sinaloa. Menos a los arribistas y convenencieros que privilegian el apoyo de las élites empresariales y del viejo PRI.

Jamás a las bases de Morena.

Es muy probable que ese tipo de personajes se queden vestidos y alborotados, porque las bases no los apoyarán.