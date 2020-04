¿Es necesario decretar un estado de excepción ante la COVID-19?

Ante los graves problemas que está ocasionando la COVID-19 en el mundo, especialmente en México, nos impele a reflexionar acerca de la posibilidad de la instrumentación de un estado de excepción. Esto implica traer a colación los supuestos de suspensión de garantías, contenidos en el artículo 29 constitucional.

Conforme a este dispositivo constitucional, se advierte claramente que son tres supuestos que autorizan al presidente de la República para restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías. Tales supuestos son: 1. Invasión, 2.

Perturbación grave de la paz pública o 3. Cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Por razón de espacio, solo nos referiremos al tercer supuesto en que podría subsumirse el tema de la pandemia, ante la cual resulta válido preguntar: ¿ella puede motivar decretar un estado de excepción?

La respuesta inmediata a la anterior interrogante sería apriorísticamente afirmativa, sin embargo, en nuestro concepto es necesario que previamente se agoten todas aquellas medidas preventivas que establece la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución federal, especialmente la contenida en la base segunda de dicha fracción.

Dicha base prevé que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.

Y es el caso que dicha secretaría y el Consejo de Salubridad General han emitido hasta hoy doce acuerdos, los cuales contienen infinidad de acciones y lineamientos para controlar y mitigar la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, generadora de la enfermedad COVID-19.

Un acuerdo relevante suscrito por la Secretaria de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2020, en el cual se precisan como acciones extraordinarias a cargo de los sectores público, social y privado, entre muchísimas otras, se ordenan las siguientes medidas: la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; también se determinó que en todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, deberán observar, de manera obligatoria, no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; lavarse las manos frecuentemente; estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria; no saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); a resguardarnos en nuestros domicilios, entendiéndose como tal, la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible.

Finalmente, diríamos que no es necesario, puesto que las acciones y medidas hasta ahora aplicadas han sido eficaces y oportunas. Decretarlo sería muy drástico y autoritario. Aunque hay algunas autoridades que están haciendo negocio con la limitación de movilidad, a pesar de ser voluntaria, pues andan “chalineando” como se dice en el argot policial.