Estado Constitucional y Democrático de Derecho

El tema enunciado en esta brevísima colaboración, nos conduce para efectos útiles y prácticos, aludir y reflexionar alrededor de cuatro características esenciales del mismo: 1) División de Poderes; 2) Control y fiscalización genuina de los poderes públicos; 3) Imperio de la ley; y, 4) Auténtico goce de los Derechos y libertades fundamentales, con el propósito que usted, amable lector, sea quien valore y responda si México y Sinaloa vive o no en un Estado Democrático de Derecho. Nosotros emitiremos nuestra propia conclusión.

Respecto de la primera característica, es decir, la División de Poderes, tema que primigeniamente fue abordado por Aristóteles hace casi veinticuatro siglos, y desarrollado por Montesquieu, en la obra clásica denominada Del Espíritu de las Leyes, escrita a mediados del llamado Siglo de las Luces –XVIII–, que sirvió de base e inspiración para el diseño del Estado Moderno en el mundo, y que quedó teóricamente acuñado en la arquitectura constitucional de nuestro país y, por supuesto, de Sinaloa.

Sin embargo, merced a la concentración del poder público y de la práctica política, su existencia no se observa en la realidad, ya que en los hechos existe la mala, anacrónica y perniciosa costumbre de aglutinar materialmente en una sola persona los tres poderes tradicionales – Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, incluidos los organismos constitucionales “autónomos”, como son, entre otros, las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, las auditorías superiores de la federación y las locales, así como las comisiones de transparencia y acceso a la información pública, y también las fiscalías general de la república y las estatales, las cuales, por cierto, se buscan afanosamente –¿será por el jugoso presupuesto?–, pero que, al final de cuentas, sus titulares, en los hechos, son predesignados, a modo, por el presidente de la República o los gobernadores de los estados, aunque los seleccionados no tengan el conocimiento técnico ni el sentido común, como quedó evidenciado con un alto funcionario de esta aldea local, al contestar preguntas hechas por un conocido periodista de corte nacional, las cuales parecían dirigidas a alumnos de jardín de niños, y que ni siquiera supo responder con precisión y elocuencia, tal y como sucedió, de quien por cierto parecía una pésima copia del gran Mario Moreno, Cantinflas, al responder. Ahora imagínense que las citadas preguntas hubiesen sido profundamente científicas del ámbito jurídico penal.

Al margen de ello, por lo que respecta a la segunda característica, su respuesta está implícita en el núcleo del párrafo anterior, cuando nos referimos a las auditorías superiores, cuyos titulares del Ejecutivo influyen materialmente en su designación, la cual revisten –sólo en apariencia– de mecanismos democráticos, utilizando al legislativo únicamente para dar una apariencia de respeto a este último poder, pero en la práctica, ya lleva la bendición del ejecutivo, ya sea del ámbito federal o de los Gobiernos locales.

En esas condiciones, no es ético ni válido decir que vivimos bajo el imperio de la ley; tópico que constituye la tercera característica, y menos aun, cuando los derechos humanos y sus garantías no se actualizan en la práctica, habida cuenta de que a diario hay muchísimos miles de actos de autoridad que los vulneran. Para demostrarlo, basta con revisar la enorme cantidad de juicios de amparo y de quejas ante las comisiones de derechos humanos, así como observar la inseguridad cotidiana que se vive en todo el país y por supuesto aquí en Sinaloa.

Esto último implica que no haya un auténtico goce de los Derechos y libertades fundamentales. Por ello es que, sin ser ortodoxos o convenencieros discursivamente hablando –en virtud de que un cargo circunstancial eventualmente se posea y que por lo mismo no es eterno–, concluimos que, en México, desde sus orígenes independentistas, hasta el día de hoy, no vive en la realidad un Estado Constitucional de Derecho, menos que se precie de ser Democrático, especialmente en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que éste es muy proclive al insulto, a la concentración del poder a su favor, y a la destrucción de las instituciones republicanas. Ejemplos hay muchísimos.