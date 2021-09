La costumbre de anteponer título al nombre de pila

Es muy común que la mayoría de quienes tuvieron o se dieron la oportunidad de realizar alguna profesión, acostumbren anteponer a su nombre de pila el título o el grado académico que hubiesen cursado, aun cuando no es obligatorio ni válido jurídicamente que se anteponga.

En ocasiones ello se hace más por inercia, costumbre, vanidad o para jactarse de que se tiene alguna profesión o determinado académico, aunque en realidad no se posea auténtico sustento técnico o científico en su dimensión profunda o rigurosa. Su valoración consciente y honesta es de cada quien. Si es que se tiene tal conciencia u honestidad. Cada quien su libertad o su egocentrismo. Así es nuestra realidad sociocultural, sobre todo en los países subdesarrollados o tercermundistas como el nuestro. En cambio, en los desarrollados no se acostumbra así.

También hay otros criterios o sector de individuos que prefieren no vanagloriarse de ello, porque optan ser personas sencillas y humildes, aun cuando sí posean de verdad conocimientos profundos, no pequeñas parcelas que algunos “recitan” del enorme caudal epistémico de determinada disciplina científica. Y se jactan de ello como si dominaran todo el conocimiento universal.

Tal jactancia se realiza, en cierta medida, más por inercia o por hacerse destacar socialmente que por mala fe o por molestar a alguien. Aunque también los hay por culto a su personalidad.

Asimismo, existe otra categoría de personas - y esto es lo grave y deshonesto -, que ostentan con algún grado académico sin poseerlo material ni formalmente. Otras más que, teniéndolo, aunque no lo hayan obtenido con la honestidad o consistencia académica suficiente, es decir, validándose de ciertas “habilidades” o “relaciones”, o de las llamadas “escuelas patito” para obtener determinado título.

También hay quienes prefieren no jactarse de poseerlo, a pesar de tener la consistencia científica suficiente. Esos son los más escasos, al no agradarles o interesarles la vanidad personal, pues prefieren adoptar el título de la “universidad de la vida”, porque al final de cuentas, es el que más enseña o de la que más se aprende. O simplemente, algunos no acostumbran anteponer ningún título o grado académico a su nombre de pila.

Hay personas en edad regular o madura que han aprendido tanto de la vida, que nos dan cátedra de su experiencia, no por el hecho haber acudido a alguna universidad formal y poseer algún título universitario, ya sea de maestría o doctorado en alguna ciencia.

Hay otros por ahí que se ostentan como expertos en determinadas disciplinas o especialidades que, lejos de serlo, deberían pedir asesoría o auxilio para ellos mismos, ya que en los hechos dan pena ajena, y aun así hasta se atreven a formular y presentar libros supuestamente propios, aun cuando estén acostumbrados a copiar todo, o a que les hagan la tarea; ya sea aprovechándose de su posición de poder, o de las circunstancias, o de la deshonestidad personal arraigada, o bien, de las tres cosas al mismo tiempo.

Es más honesto decir sencillamente: no sé o ayúdame. O simplemente ser humildes y no tan jactanciosos, porque a final de cuentas no existe ninguna obligación legal de anteponer algún título al nombre personal, más cuando no se poseen los conocimientos académicos en el orden material ni formal de manera suficiente o auténtica. En ese caso es mejor demostrar el conocimiento en los hechos, que ser una persona soberbia y jactanciosa, aun cuando no dominan la ciencia que se pregona en el título que anteponen a su nombre. Recuerden, el mejor título es el de la universidad de la vida que no necesitan colgar en las paredes.