Los cortesanos en la política y el gobierno

Una de las acepciones que aparecen en el Diccionario de la Real Academia Española, menciona acerca de los cortesanos, que esta es una “persona que sirve obsequiosamente a un superior.” Y en esta aldea local se les llama arrastrados o lambiscones. Algunos los nombran desde la perspectiva antropología y zoológica como reptiles. Así se comportan ese tipo de personas porque tienen un interés muy particular. Es decir, por convenencieros, no tanto porque su naturaleza sea amable.

La psicología social y evolutiva, determina científicamente que esta especie de personas por lo general tienen muy baja autoestima - aunque quieran aparentar otra cosa -; y que, a raíz de ello, contrariamente frente a sus subordinados se comportan de manera despótica, abusiva o aprovechada. Aunque hay que aclarar que dicho fenómeno también se suscita en otros entornos, como por ejemplo en el empresarial.

Sin embargo, la presente colaboración la circunscribimos únicamente a la política y al contexto gubernamental de manera general, con ciertas bases epistémicas, pero con un lenguaje liso y llano para toda clase de público; con el propósito de que los amables lectores, identifiquen a las distintas personas que conocen o los rodean circunstancialmente de alguna manera.

A este tipo de individuos, ya lo hemos mencionado en otras colaboraciones, de que hace alrededor de 500 años, Nicolás Maquiavelo les llamaba aduladores en su obra El Príncipe, en cuyo capítulo XXIII lo enuncia: “Cómo Huir de los Aduladores”. En ella a pesar de tener poco más de cinco siglos, prácticamente todas sus reflexiones se encuentran vigentes, ya que la naturaleza humana continúa siendo la misma desde hace miles de años, muy a pesar de que hoy nos encontramos en la llamada Cuarta Revolución Industrial.

En el citado capítulo, Maquiavelo inicia con una especie de preámbulo que dice: “No quiero pasar por alto un asunto importante, y es la falta en que con facilidad caen los príncipes; ello sucede si no son muy prudentes o no saben elegir bien”. Para luego referirse dicho autor a los aduladores; los cuales en nuestra época abundan en todas partes del mundo, en México y por supuesto en Sinaloa y sus municipios.

Lo anterior es útil que se tenga presente en el sector público, para que los gobernantes no incurran en el autoengaño para gobernar un “principado”, ya sea un municipio, estado o nación; tomando en cuenta que esta especie de personas –los aduladores o cortesanos– abundan por todas partes, y “…porque los hombres se complacen de sus propias obras…” –decía Maquiavelo–; de tal modo que se auto engañan y no atinan a defenderse de aquella calamidad, y cuando quieren hacerlo, “…se exponen al peligro de hacerse despreciables…”, nos dice el autor de referencia, tal y como sucede en este momento, puesto que los gobernantes prefieren a los cortesanos o a los “amigos” o conocidos para formar su equipo de trabajo, aunque estos les hagan daño, en lugar de seleccionar a personas con criterio propio, conocimiento técnico y dominio profundo de las cosas, y de todo el contexto que rodea lo público.

Sobre todo, contar con mucha agudeza mental y el mencionado sentido común para servir y no para otra cosa. Esos son los verdaderos asesores, no los cortesanos que por lo general tienen un interés personal. Y por ello no asesoran de modo auténtico, sino contrariamente, hunden a su asesorado y cavan su tumba solo por cuidar un cargo transitorio y circunstancial que dura poco, aunque algunos creen que es eterno que hasta les cambia su modito de caminar, y también su rostro se transforma al mismo tiempo en una persona hosca, reservada, antipática, huraña y rígida. Aunque solo se les acercan los cortesanos e interesados que nunca faltan, muy a pesar de ostentar una cara de sapo amargado e infeliz que dan pena ajena.

Ni modo, así son algunos políticos de rancho que no se les quita lo bronco, muy a pesar de que tengan ciertos grados académicos que, al pronunciarlos, sus labios se tuercen al igual que su rostro de pocos amigos, intratables, huraños, o malhumorados.

Aunque a los cortesanos o aduladores no les importa lambisconear o arrastrarse frente a políticos con cara de sapo lagunero. Ni modo, así es nuestra realidad, y hay que contar hasta un millón para no enojarse ante tanto cortesano o arrastrado de origen rural o de ciudad que rayan en el fanatismo descerebrado frente a los que hoy, circunstancial y transitoriamente ostentan el poder político en México. Ya que se les acabe el poder, a ver si los buscan esos lambiscones.