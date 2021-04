Los jóvenes decidirán estas elecciones

Es muy importante que los jóvenes valoren que son el grupo de la población más amplio que hay en el mundo, particularmente en México y Sinaloa. Y que de ellos depende enormemente el progreso o retroceso para su futuro, especialmente en los ámbitos económico y social, a partir de una mejor toma de decisiones en lo referente a la materia electoral, a partir de la valoración y adecuada emisión razonada de su voto el próximo 6 de junio.

Para ello resulta indispensable que conozcan de manera elemental la historia moderna y la construcción del Sistema Político Mexicano, la evolución básica de nuestra economía, y dentro de esta, los saldos socioeconómicos elementales que se han arrojado en cada uno de los sexenios y los que se están presentando en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluido el comportamiento personal de cada presidente de la república y gobernador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pues bien, empecemos sintéticamente por el lado poblacional actual. Conforme al último censo de población y vivienda practicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se tiene registrado que al año 2020 había en México poco más de 126 millones 14 mil 24 habitantes. De estos, alrededor de 47 millones 400 son jóvenes de entre 18 a 49 años de edad.

De tal manera que, quienes hoy tienen 18 años de edad, les queda en promedio 60 años más de esperanza de vida, y a los que tienen 49, les restaría una esperanza de vida de 30 años más, tomando en cuenta que dicha esperanza de vida es actualmente de 79 años en promedio. Esto es muy importante que se tome en cuenta para seleccionar y decidir por un candidato a quien al menos continúe viviendo durante los próximos 30 años para exigirle en vida los resultados de su gobierno, porque ya muerto, no sirve de nada reprocharle sus decisiones y saldos negativos de su gestión.

En Sinaloa, al 2020 se tenían registrados un total 3 millones 26 mil 943 habitantes. De estos, había alrededor de 1 millón 138 mil 433 personas con los citados rangos de edad (de 18 a 49). Así que serán los jóvenes quienes inclinen la balanza política de un lado a otro en materia electoral.

Para ello, es importante que desde ahora adquieran conciencia plena de la importancia que tiene su voto para decidir, y no hacerlo por quien no pueda responder en vida, como eventualmente puede suceder en Sinaloa. Y menos por aquel que no ha cumplido con sus compromisos. Por ejemplo, en 2018 Rubén Rocha Moya ofreció rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en este proceso por la gubernatura, Rocha dijo que ello fue al calor de la campaña política de ese año, 2018. Así que, quién nos garantiza que Rocha Moya ahora sí cumplirá los compromisos que viene haciendo ante la ciudadanía y los jóvenes. Por eso es bueno que esto último lo reflexionen los jóvenes a la hora de votar el próximo 6 de junio.

Por ello es recomendable que no hagamos caso de tanta propaganda colmada de mentiras y de discursos llenos de falsedad, puesto que la esencia de todo ello es el reparto interesado y anticipado del botín. De ahí el apoyo de los usufructuarios del poder para su beneficio personal y familiar.

Haciendo conciencia de ello, por fortuna los jóvenes sabrán tomar las mejores decisiones. En ellos tenemos puesta nuestra esperanza.

Por todo ello, los adultos mayores de cincuenta años tenemos el deber de construir en los jóvenes lo que suele llamarse ciudadanía, y así contribuir a una democracia de calidad. No una democracia carente de ética y de congruencia. Digamos no a una democracia basada en la dádiva que, en realidad, inhibe un auténtico desarrollo económico y social. Si no, por favor volteen a ver el desastre que actualmente está viviendo nuestro país en todos los órdenes y dimensiones. Ahí están los trabajadores, los 15 millones de desempleados, los pescadores, los agricultores, los empresarios, los niños con cáncer, los enfermos que requieren medicamentos y no les dan, las rastreadoras que no reciben apoyo del Gobierno federal, los cientos de miles que perdieron a un familiar por falta de atención oportuna, los académicos e investigadores, los deportistas, entre otras muchas calamidades que sufren diversos sectores y segmentos sociales.