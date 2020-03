Los jóvenes en la construcción de ciudadanía (parte III)

Para construir ciudadanía es muy importante la participación activa, ordenada y civilizada de la sociedad en todos los asuntos públicos, especialmente para ejercer y materializar los derechos humanos.

Todavía más cuando estos se vean en riesgo de afectación por actos arbitrarios de las autoridades. Y más aún cuando los citados derechos se perturben directa o indirectamente a la juventud. Por ejemplo, el de recibir una educación de calidad para la vida o la incorporación a un trabajo digno para estar en condiciones de formar en el futuro una familia bien integrada y en mejores circunstancias que las que hoy se encuentran en situación de pobreza.

Es en la educación de calidad donde se halla la base para progresar con solidez, no robando los recursos públicos o haciendo negocios irregulares con el poder. No es verdad cuando se dice vulgarmente “el que no tranza, no avanza”, que al parecer emerge desde las entrañas mismas de quienes tienen proclividad a la corrupción, que no debemos admitirla porque va en contra de nuestra dignidad como seres humanos y del progreso mismo del país. Aunque hay algunos bandidos que se colaron en la coalición Juntos Haremos Historia. Y son corruptos a más no poder. Ni modo, son ratas inmundas y asquerosas.

En ello nadie debe contribuir. Menos por ignorancia. Mucho menos por complicidad. Recordemos que la corrupción es el impuesto más caro que pagamos los mexicanos. Gracias a ella existe tanta pobreza y desigualdad en México. Es la razón esencial por la que se mueren miles de mexicanos literalmente de hambre; de que millones de personas no tengan una vivienda digna; de que no se generen las inversiones necesarias para contar con mejor infraestructura hospitalaria o educativa; de que no haya cupo para todos en las escuelas; de que no les alcance el salario a los padres de familia para satisfacer sus necesidades ni siquiera elementales, entre muchísimas otras carencias que se viven en las colonias y en las comunidades rurales, y en millones de familias en el diario acontecer. En las personas de carne y hueso, padres de familia que sufren cuando ven que no les alcanza para darles a sus hijos una alimentación nutritiva, o no tienen para comprarles ropa y calzado para que vayan a la escuela, o cuando no les alcanza para el transporte urbano para ir a su trabajo.

Gracias a la corrupción hay políticos ricos o millonarios. Políticos que se otorgan enormes salarios, que hacen de la corrupción su modo de vida, que no les interesa en realidad las carencias de los pobres, que esta la convierten en discursos de la esperanza, que la aprovechan para la compra y coacción del voto como garantía del triunfo electoral para estar en el poder, el cual es visto como el mejor negocio por la mayoría de los políticos tradicionales, aunque hay todavía, por fortuna, excepciones que confirman la regla general.

A esas excepciones hay que detectar en nuestra incipiente democracia para apoyarlos y brindarles nuestra confianza con el ejercicio de nuestro voto. No desperdiciarlo ni venderlo por 300 o 500 pesos para mitigar el hambre de un solo día, ya que después se sufre toda la vida. Si no lo creen, pregúntenle a sus padres o al vecino de al lado o de enfrente. Estos son los temas de fondo que debemos tratar éticamente para construir ciudadanía en nuestra juventud. No solo limitarnos en abstracciones teóricas que narran los libros para “apantallar” que leemos mucho. Eso es solo vanidad personal. Jóvenes, hay que poner en práctica el conocimiento y ser congruentes con nosotros mismos.