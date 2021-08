Necesaria una democracia electoral de calidad en Sinaloa

México, y particularmente Sinaloa, tienen una democracia electoral sumamente pobre que da pena cómo se realiza. Tiene tres defectos esenciales: uno, reglas jurídicas que no garantizan un juego limpio y parejo; dos, instituciones defectuosas en su diseño y conformación; y tres, prácticas políticas rupestres y ofensivas.

Esa pobreza electoral se traduce en la compra y coacción del voto, en la intervención interesada de los poderes fácticos de todo tipo, y desemboca en el arribo al poder de algunos personajes con muy escasa convicción social y práctica ética. Tiene su raíz en la pobreza socioeconómica, cultural y educativa. Lo más grave es que en la práctica se manifiesta en una pobreza política por donde quiera que se le analice. Aunque sabemos que no le podemos pedir peras al olmo, pero sí contribuir a una democracia de calidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La gracia de las mayorías numéricas —no de la racionalidad—, en los órganos de representación popular como los Congresos y los Cabildos, surge a raíz de la compra de votos y del discurso engañoso, demagógico, hipócrita, esperanzador y manipulador. De la construcción de un imaginario social artificioso, surgido a partir de la siembra en la mente del colectivo de una realidad que no existe, dados los intereses ocultos que se hallan implícitos en todo un sistema.

Yéndonos a la cuestión práctica. Los pobres no se dan cuenta a tiempo del daño que se hacen así mismos cuando venden o regalan su voto por dádivas a favor de determinado partido político o candidato. Ese tipo de prácticas son muy comunes en una democracia electoral como la nuestra, sin calidad. Pareciera que vivimos todavía en el siglo XIX o en la época porfirista, o bien, en un régimen de partido único en el poder, cuyas prácticas autoritarias creíamos superadas. Pero no, todavía hay mentes vetustas ancladas en el pasado que no tienen la más mínima vergüenza al ejercer el poder de manera arbitraria, abusiva y centralista.

Ese tipo de “políticos” se adueñan del poder público como si fuese una propiedad privada. Llegan a un cargo y reparten a su antojo los espacios “conquistados”. Creen que el pueblo les autorizó adueñarse de las áreas administrativas y de los recursos económicos que se pagan con el dinero de nuestros impuestos. A quitar y poner al personal que se les antoje o venga en gana, a quienes les garanticen “lealtad” y sumisión.

De allí la importancia de construir una democracia de calidad. No un remedo de democracia como la nuestra. Aquí está un tema de fondo que debe aprovecharse en el contexto de los compromisos asumidos por el gobernador electo Rubén Rocha Moya, a fin de generar las condiciones necesarias de hacer auténtica historia en Sinaloa, a partir de una democracia de calidad, en la que residan las bases y principios éticos para avanzar de verdad por los ideales manifestados en tantos años de lucha política. Aunque el poder y sus intereses implícitos hacen con frecuencia que se abandonen las viejas convicciones sociales que se han pregonado, porque una cosa son los ideales y otra la realidad presionante, más cuando hay compromisos subrepticios con ciertos poderes fácticos. Así que, hay que tener convicciones sociales auténticas y blindadas a prueba de cañonazos para ejercer el poder con honradez y ética.

Síguenos en