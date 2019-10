Políticos con poder, pero vacíos en conocimiento

Hay algunos políticos que están o han estado en el poder que no tienen ni bagaje social, tampoco económico, al igual que histórico y político, mucho menos de carácter técnico de lo que implica o han implicado sus responsabilidades en el ámbito público.

Eso sí, esa clase de personajes políticos son muy buenos para simular de que conocen y hacen alarde de un amplio bagaje, pero en realidad están huecos por dentro.

Incluso, algunos de ellos no aguantan una charla de fondo con algún académico, mucho menos una plática detallada sobre algún tópico en los que es necesario hablar de los detalles del mismo.

Cuando algún experto les está explicando algún tema de fondo, por lo general ese tipo de políticos se ponen muy nerviosos o desesperados, de tal manera que empiezan a simular que reciben llamadas telefónicas o se van al baño, o bien le llaman a su asistente para que los salven de la situación embarazosa en que se encuentran en un momento o circunstancia determinada.

Otros tipos de políticos, pero de esa clase, tienen a sus asesores para que les hagan toda la talacha o la tarea, quienes únicamente se limitan a leer los discursos que le formulan para determinado evento, sin realizar esfuerzo alguno para tener las bases epistémicas elementales.

No digamos para que sean unos eruditos en todos los temas, pero sí poseer las bases mínimas de cada uno de los tópicos que abarcan sus responsabilidades.

Esto es muy elemental para ese tipo servidores públicos, con el propósito, por ejemplo, de que adquieran la firme convicción respecto a la trascendencia de cada tema que les corresponde realizar en su desempeño público, porque sin conocimiento no es posible esa convicción.

Ese tipo de políticos por lo general dependen de las apariencias y la mercadotecnia, pero en realidad carecen de las bases epistémicas y sentido común para desempeñar el cargo. De ahí que veamos en la actualidad a algunos de los personajes con tanta estulticia, que hasta se pelean muy a menudo con los medios de comunicación. Y otros que, para abrir la boca, necesitan ser tarjeteados como si fuesen monitos de teatro guiñol.

Esto está vinculado con el tema electoral y con las encuestas que suelen aparecer cíclicamente cada vez que se acerca un proceso, cuyas decisiones cupulares se basan en ellas. De ahí que cuando alguien quiere cosechar la oportunidad de tener poder o ser electo para obtenerlo, luego echa a funcionar la maquinaria publicitaria a través de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, aunque a veces se vea grotesco.

De donde surge la necesidad de que los partidos políticos escojan a sus mejores cuadros, no a los peores, como suele suceder. Si no lo creen, es cuestión de que observen a muchos de los hoy ostentan un cargo de representación popular, algunos de los cuales, de plano, dan pena ajena. Si no lo creen, hagan un examen riguroso de ello con carácter objetivo, serio y profesional.