Primero que hablen los sinaloenses antes de que haya candidatos

En México y Sinaloa existe la mala costumbre de ir perfilando a personajes que dicen les encanta la “política”, a veces sin saber o tener una idea siquiera del significado profundo de lo que ella implica. Algunos de esos personajes desafortunadamente son a los que suele designárseles despectivamente como analfabetas funcionales. Pero es la mercadotecnia la que se encarga de construir imágenes sin sustancia como lo hemos referido en otra colaboración.

Lo anterior viene a cuento porque vemos que ya hay varios individuos aprontados que aspiran y suspiran a un cargo de elección popular para el año que viene, ya sea para diputado federal, presidente municipal, diputado local o gobernador del estado.

Algunos lo hacen por vanidad, otros por egocentrismo y, algunos más, con propósitos poco sanos, por señalar solo algunas de las características de su personalidad, aunque hay una enorme tipología de esos aspirantes y suspirantes.

Para llegar a tener una gama amplia de esas personalidades, bastaría con examinar a diversos individuos que ya han ostentado, ostentan y los que quieren tener el poder en un futuro próximo.

Este es un tema de fondo que sería bueno debatirlo por todos los sinaloenses de manera anticipada y saber a ciencia cierta el perfil que se quiere y requiere, y no ser sorprendidos después por tanta basura propagandística y que por la magia de la mercadotecnia lleguen al poder personas que no están realmente preparados para él.

Hay varios fiascos en diferentes planos. Los vemos todos los días en los medios de comunicación, incluidas, por supuesto, en las redes sociales.

Lo importante es saber qué perfil es el que quiere la mayoría del pueblo sinaloense y el que ocupa el estado para desarrollarse en todos los ámbitos y dimensiones, y no el que nos quieran imponer a base de mera promoción personal o mercadotecnia.

Esto le sería muy útil a todos los partidos políticos y a los posibles candidatos independientes, y no como suele hacerse de manera inversa: postular candidatos sin la capacidad necesaria.

Primero tenemos candidato, sin saber a ciencia cierta lo que queremos los sinaloenses, basados solo en posicionamientos artificiosos limitados en la mercadotecnia, que después resultan ser un fiasco una vez en el poder, y que además deseen perpetuarse en él, mediante su eventual reelección, que por cierto, se pondrá en práctica enseguida de la próxima contienda electoral.

Por eso insistimos en la necesidad apremiante de debatir anticipadamente el perfil que se requiere antes de que vengan a imponernos candidatos los partidos políticos y los grupos de interés que hay en Sinaloa, incluidos los llamados poderes fácticos.

Es mejor que primero hablen los sinaloenses para saber qué es lo que quieren y qué perfil se requiere para evitar que prevalezca solo el impulso de esos grupos de interés que están apoyando al senador Rubén Rocha Moya, quien fue electo para ejercer ese cargo hasta el 2024 y no el 2021. Y es el caso que Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo en apoyar a “changos mecateros”. De ahí que no lo invite a las giras que hace por Sinaloa, ni permite que el senador Rocha Moya ocupe un lugar en el presidium. Más claro ni el agua destilada. Aunque hay quienes le dan piola con encuestas cuchareadas.